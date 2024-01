Veja como SACAR o dinheiro do auxílio

Os pagamentos de janeiro do Bolsa Família tiveram início na última quinta-feira (18), e seguem em vigor no país. A Caixa Econômica Federal vai retomar os repasses do benefício na próxima semana, e o ciclo de pagamentos seguirá até o final do mês.

Em janeiro, o Governo Federal investiu R$ 14,48 bilhões para o pagamento do benefício social a 21,12 milhões de segurados. Alguns grupos de beneficiários já receberam o direito de sacar o valor, mas a maioria dos inscritos ainda terá que esperar por mais alguns dias para resgatar os valores devidos.

Veja o valor médio do Bolsa Família de janeiro

Segundo o Governo Federal, o valor médio do programa assistencial chegou a R$ 685,61 no país. O valor cresceu em relação a novembro, mas segue abaixo dos valores valores registrados nos cinco meses anteriores.

Veja abaixo a parcela média paga pelo Bolsa Família nos últimos meses:

Maio: R$ 672,45;

Junho: R$ 705,40;

Julho: R$ 684,17;

Agosto: R$ 686,04;

Setembro: R$ 686,89;

Outubro: R$ 688,97;

Novembro: R$ 677,88;

Dezembro: R$ 680,61;

Janeiro: R$ 685,61.

Vale destacar que junho de 2023 teve o maior valor já pago na história do Bolsa Família, figurando como o primeiro e único mês a repassar uma parcela média superior a R$ 700 aos segurados.

Embora os valores dos últimos meses tenham sido menores que o de junho, ainda foram bastante expressivos para os beneficiários do programa, acima da parcela mínima de R$ 600 garantida pelo Bolsa Família.

Acesse o benefício pelo Caixa Tem



Os usuários podem acessar os valores do Bolsa Família através do aplicativo Caixa Tem. Em suma, a pessoa deve baixar o app na loja do smartphone e fazer o login, informando o CPF e a senha de cadastro. Dessa maneira, poderá utilizar os serviços oferecidos, conferindo o extrato do benefício, realizando transações via PIX ou até mesmo pagamento de contas.

Entretanto, caso seja o primeiro acesso, a pessoa deve seguir o passo a passo abaixo:

Abra o aplicativo Caixa Tem; Clique em “Cadastre-se e abra sua conta”; Clique em “Continuar” para criar o perfil de acesso; Informe CPF, nome completo, número do celular, data de nascimento, CEP e e-mail; Em seguida, crie uma senha.

Após esses passos, a pessoa deverá confirmar que tem acesso ao e-mail ou ao celular informado, clicando em uma mensagem de confirmação enviada pelo aplicativo. Em seguida, poderá utilizar os serviços do Caixa Tem.

Veja como sacar o dinheiro

Caso os beneficiários queiram sacar o dinheiro, deverão ir a alguma agência bancária da Caixa para realizar a operação. Em síntese, basta usar o cartão de débito da conta ou o cartão social.

Os saques podem ser feitos nos seguintes estabelecimentos:

Unidades Lotéricas;

Correspondentes Caixa Aqui;

Terminais de autoatendimento;

Agências da Caixa.

Consulta pode ser feita pelo site da Caixa Econômica

As pessoas que não quiserem fazer a consulta do benefício pelo aplicativo do Caixa Tem, podem acessar o site da Caixa Econômica para consultar o extrato do Bolsa Família. Para isso, basta seguir os passos abaixo:

Entre no site da Caixa; Faça o cadastro no site; Digite o número do PIS e a senha para acessar a conta; Clique em “não sou um robô” e aperte em “confirmar”.

Após seguir todos esses passos, a pessoa poderá acessar as informações relativas ao Bolsa Família, conferindo o saldo do benefício a ser pago em janeiro.

Saque o valor em agências da Caixa

Outra opção para saber o extrato do valor das contas é se deslocar a alguma agência da Caixa Econômica. No entanto, essa alternativa não é muito funcional, uma vez que a pessoa terá que sair da sua residência para conseguir uma informação que pode ser acessada pela internet, no conforto de casa.

De todo modo, há pessoas que só gostam de acessar ou fazer transações dos valores do Bolsa Família em agências da Caixa. Nesse caso, o melhor é esperar a data de pagamento do benefício para sacar o valor quando for ao estabelecimento.

Cabe salientar que as pessoas devem estar munidas de documento de identificação com foto, além do cartão cidadão e da senha de acesso da conta. Apenas dessa forma a pessoa poderá acessar o benefício.

Verifique o saldo do Bolsa Família por telefone

Outra alternativa é verificar o saldo do Bolsa Família por telefone. Essa opção tende a ser utilizada pelas pessoas que não têm muita habilidade em mexer na internet, mas também não gostam de sair de casa.

Em resumo, basta ligar para a Central de Atendimento no número 0800 707 2009. Nesse caso, o principal benefício é poder tirar dúvidas com os atendentes, caso exista algum questionamento.