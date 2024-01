Veja como se preparar para o concurso STN com 40 vagas disponíveis

Salários do concurso STN são acima de R$ 20 mil

O concurso STN é uma grande oportunidade entre os orgãos do edital unificado. Portanto, se você vai realizar este certame veja como estudar.

Ao todo são 40 vagas. Não perca.

Oportunidade concurso STN

O tão aguardado Concurso da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) finalmente foi anunciado, oferecendo 40 vagas para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle. Essa oportunidade atrativa não apenas promete estabilidade, mas também uma remuneração inicial significativa de R$ 20.924,80.

Inscrições e Provas do concurso STN

O período de inscrições está definido entre 29 de janeiro e 04 de março, com uma taxa de participação de R$ 160,00. As provas, agendadas para 2 de junho, serão realizadas em todas as capitais do país, marcando o grande desafio para os aspirantes ao cargo.

Duas Etapas Decisivas

O concurso STN se estrutura em duas etapas essenciais. A primeira consiste em uma prova objetiva, dividida entre conhecimentos específicos e gerais. Essa fase abrange temas como Contabilidade Pública, Finanças, Economia e Tecnologia da Informação. A segunda etapa do concurso STN, uma prova discursiva, avalia a capacidade dos candidatos em redação dissertativo-argumentativa sobre temas atuais.



Você também pode gostar:

Conteúdos

Confira os conteúdos básicos e específicos:

Conteúdos Básicos

Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Gramática. Ortografia. Pontuação.

Noções de Informática: Conceitos básicos de sistemas operacionais. Software e hardware. Noções de redes de computadores. Segurança da informação.

Ética e Legislação na Administração Pública: Ética no serviço público. Noções de Direito Administrativo.

Conhecimentos Gerais: Finanças Públicas e Administração Financeira e Orçamentária. Economia Brasileira. Administração Pública.



Conteúdos Específicos (Conforme a Área de Conhecimento)

Contábil: Contabilidade Pública. Contabilidade Geral. Contabilidade de Custos. Demonstrativos Fiscais.

Econômico-Financeira: Economia Brasileira. Economia do Setor Público. Administração Financeira e Orçamentária. Finanças. Macroeconomia. Microeconomia.

Econômico-Financeira Contratações: Economia Brasileira. Economia do Setor Público. Administração Financeira e Orçamentária. Licitações e Contratos.

Tecnologia da Informação Operações e Infraestrutura: Segurança da Informação. Gestão de Serviços de TI. Banco de Dados. Redes de Computadores. Sistemas de Computação.

Tecnologia da Informação Transformação Digital: Cultura Digital. Governança de TI. Análise de Negócio. Banco de Dados e Gestão da Informação.



Distribuição de Vagas por Área

Econômico-Financeira: Total: 18 vagas AC: 12 vagas PCD: 2 vagas Negros: 4 vagas

Econômico-Financeira (Contratações): Total: 2 vagas AC: 2 vagas PCD: 0 vagas Negros: 0 vagas

Contábil: Total: 7 vagas AC: 5 vagas PCD: 1 vaga Negros: 1 vaga

Tecnologia da Informação (Operação e Infraestrutura): Total: 5 vagas AC: 4 vagas PCD: 0 vagas Negros: 1 vaga

Tecnologia da Informação (Transformação Digital): Total: 8 vagas AC: 5 vagas PCD: 1 vaga Negros: 2 vagas



Como se preparar?

A preparação do concurso exige leitura do edital e verificar com conteúdos gerais e específicos. Além disso, é importante entender o que de fato vai cair na prova.

Fazer uma análise e preparação de estudos são dicas excelentes. Faça um mapa de estudo de acordo com a sua rotina e tente cumprir.

Realize exercícios e faça questões anteriores levando em conta os erros e acertos.

Requisitos para Candidatura

Diploma registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área.

Diploma fornecido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação.

Sobre as fases do concurso STN

Confira a seguir as etapas do concurso:

Provas Objetivas

Na manhã do dia 2 de junho, os candidatos enfrentarão a primeira fase: a prova objetiva. Com 110 questões, é essencial equilibrar o conhecimento em áreas comuns e específicas. Essa etapa é decisiva para a classificação. Veja mais sobre o concurso STN.

Prova Discursiva concurso STN

À tarde, a segunda fase entra em cena com a prova discursiva. A habilidade de expressão escrita é posta à prova, exigindo uma redação sobre temas da atualidade. Essa etapa avalia a capacidade analítica e argumentativa dos candidatos.

Pontuação e Classificação

Cada questão das provas objetivas tem seu peso, e a redação é criteriosamente avaliada. A pontuação é determinante para a classificação final. A nota de corte é um divisor de águas, e ultrapassá-la é crucial.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever pela FGV e recebe inscrições entre 29 de janeiro a 04 de março, mediante a taxa de participação de R$ 160,00 Vale lembrar que as provas serão aplicadas em 2 de junho em todas as capitais do país.