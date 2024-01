Veja como será o TAF deste concurso da Polícia Civil para 455 vagas

Concurso da Polícia Civil será para três cargos

Para três cargos e 455 vagas, este concurso da Polícia Civil anuncia como será realizado o TAF- Teste de Aptidão Física, etapa obrigatória para seleções policiais.

Confira e se prepare com antecedência.

Sobre o concurso da Polícia Civil

O edital do aguardado concurso PC PE (Polícia Civil de Pernambuco) finalmente foi divulgado, trazendo consigo a oportunidade para 455 vagas. As carreiras disponíveis são para Agente, Escrivão e Delegado, todas requerendo nível superior. Os salários iniciais variam entre R$ 4.700,00 e R$ 10.930,51, oferecendo um atrativo para profissionais em busca de desafios no setor policial.

Teste de Aptidão Física

O Teste de Aptidão Física (TAF) é uma etapa fundamental que visa avaliar a capacidade dos candidatos em desempenhar as atividades operacionais inerentes ao trabalho policial. Dividido em diferentes testes, o TAF abrange:

Flexão de Braço na Barra Fixa ou Barra Estática

Masculino: 3 repetições (Barra Fixa)

3 repetições (Barra Fixa) Feminino: 15 segundos (Barra Estática)



Você também pode gostar:

Impulsão Horizontal

Masculino: 1,65 metros

1,65 metros Feminino: 1,35 metros

Natação em 50 metros

Masculino: 70 segundos

70 segundos Feminino: 80 segundos

Corrida de 12 Minutos

Masculino: 2.200 metros

2.200 metros Feminino: 1.800 metros

Como se Preparar

Veja algumas dicas para este concurso da Polícia Civil que podem te ajudar a encarar este desafio:

Treinamento Específico: Adote uma rotina de treinamento que simule as condições do teste, dando ênfase aos exercícios específicos.

Adote uma rotina de treinamento que simule as condições do teste, dando ênfase aos exercícios específicos. Condicionamento Cardiovascular: Fortaleça seu sistema cardiovascular com corridas regulares para melhorar resistência e desempenho na corrida de 12 minutos.

Fortaleça seu sistema cardiovascular com corridas regulares para melhorar resistência e desempenho na corrida de 12 minutos. Treino de Força: Inclua exercícios de fortalecimento muscular, como flexões e impulsão horizontal, para desenvolver a força necessária.

Inclua exercícios de fortalecimento muscular, como flexões e impulsão horizontal, para desenvolver a força necessária. Natação: Pratique natação regularmente para aprimorar a técnica e aumentar a velocidade na prova aquática.

Pratique natação regularmente para aprimorar a técnica e aumentar a velocidade na prova aquática. Cronometre-se: Ao realizar os exercícios, utilize um cronômetro para monitorar seu progresso e ajustar o treinamento conforme necessário.

Como se inscrever concurso da Polícia Civil

Os interessados poderão se inscrever até o dia 15 de janeiro, ao custo de R$ 250,00 a R$ 350,00, através do site da banca Cebraspe. Veja mais sobre o concurso da Polícia Civil

Etapas do concurso

Cada fase visa avaliar habilidades específicas, garantindo que os aprovados não apenas dominem os conhecimentos teóricos, mas estejam preparados para os desafios reais da carreira policial.

Provas Objetivas e Discursivas

As provas objetivas, marcadas por 60 a 100 questões, são o ponto de partida. Elas abrangem uma ampla gama de disciplinas, testando o conhecimento técnico. Para os cargos de Agente e Escrivão, a prova discursiva exige a redação sobre um tema relevante na área de Segurança Pública, enquanto para o cargo de Delegado, a prova discursiva abrange áreas específicas do Direito.

Prova Prática de Digitação

Exclusiva para o cargo de Escrivão, a prova prática de digitação busca avaliar a habilidade do candidato em lidar com tarefas específicas da função, garantindo que esteja apto para os desafios práticos do dia a dia.

Exames Médicos e Avaliação Psicológica

A saúde física e mental é crucial para a carreira policial. Os exames médicos e a avaliação psicológica asseguram que os candidatos atendam aos requisitos necessários, garantindo que possam desempenhar suas funções de maneira eficaz e saudável.

Investigação Social

A fase de investigação social busca avaliar o histórico e conduta dos candidatos, garantindo que possuam um perfil ético e socialmente responsável para ocupar a posição na Polícia Civil.

Prova de Aptidão Física

O teste de aptidão física é um marco desafiador. Com exercícios específicos para cada cargo, como flexão de braço, impulsão horizontal, natação e corrida de 12 minutos, esta etapa garante que os policiais estejam preparados fisicamente para enfrentar situações diversas.

Prova Oral e Avaliação de Títulos (Delegado)

Para o cargo de Delegado, a jornada inclui uma prova oral, onde o candidato precisa demonstrar sua habilidade de argumentação e conhecimento. A avaliação de títulos complementa essa etapa, reconhecendo experiências e qualificações específicas.

Curso de Formação

A etapa final consiste no Curso de Formação, momento crucial para consolidar conhecimentos e adaptar os aprovados à realidade prática da profissão.