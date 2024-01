Veja estados com parcelas médias acima de R$ 700

O Governo Federal iniciou na última quinta-feira (18) o pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família. O principal programa assistencial do país vai beneficiar 21,12 milhões de famílias do país no primeiro mês de 2024, número superior ao de dezembro do ano passado (21,06 milhões).

De acordo com o Governo Federal, o valor médio do programa assistencial chegou a R$ 685,61 em janeiro. A saber, a parcela mínima do benefício é R$ 600, mas o valor médio tem superado significativamente este patamar nos últimos meses devido ao pagamento de benefícios adicionais.

Confira abaixo a parcela média paga pelo Bolsa Família nos últimos meses:

Junho: R$ 705,40;

Julho: R$ 684,17;

Agosto: R$ 686,04;

Setembro: R$ 686,89;

Outubro: R$ 688,97;

Novembro: R$ 677,88.

Dezembro: R$ 680,61;

Janeiro: R$ 685,61.

Em janeiro, o valor subiu pelo segundo mês, mesmo com a paralisação dos pagamentos do Auxílio Gás, visto que os repasses são bimestrais, ou seja, ocorrem a cada dois meses.

Inclusive, vale destacar que a parcela média caiu no segundo semestre de 2023 devido à Regra de Proteção do Bolsa Família, que está milhões segurados no país.

Regra de Proteção reduz pela metade parcela do benefício

Em suma, a Regra de Proteção reduz metade do valor da parcela do Bolsa Família. Atualmente, os usuários poderiam ingressar no Bolsa Família se tiverem uma renda de até R$ 218 por pessoa da família.

No entanto, as famílias que já são seguradas do Bolsa Família e registram aumento da renda, superando a marca de R$ 218, não perdem o benefício de imediato, mas apenas as famílias cuja renda por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo.



As famílias que se enquadram nesta realidade recebem metade do benefício por mais dois anos para conseguir controlar as finanças, possuindo mais possibilidades de organizar as dívidas e contas até que o benefício deixe de ser pago.

Nesse período, o governo pagará 50% do valor da parcela que as famílias tinham direito, incluindo os adicionais para crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.

Como em dezembro havia mais de 2,4 milhões de pessoas nessa regra, montante inferior aos de novembro (2,54 milhões) e dezembro (2,47 milhões), mas superior ao de outubro do ano passado (1,97 milhão).

Valor médio do Bolsa Família

O governo Lula informou que o Nordeste concentrou o maior número de beneficiários do país em janeiro. Em suma, 9,52 milhões de famílias da região irão receber o Bolsa Família neste mês, com os recursos do governo chegando a todos os 1.794 municípios da região.

Em seguida, ficou a região Sudeste, onde 6,3 milhões de famílias serão contempladas em todos os 1.668 municípios dos quatro estados da região.

Já as demais regiões tiveram números mais modestos de beneficiários: Norte (2,62 milhões), Sul (1,48 milhão) e Centro-Oeste (1,19 milhão).

Embora o Nordeste tenha figurado como a região com o maior número de beneficiários, o ranking nacional com os maiores valores médios do Bolsa Família ficou bem diferente. Confira abaixo o tíquete médio do benefício em cada um das regiões brasileiras em janeiro:

Norte: R$ 721,50; Centro-Oeste: R$ 689,44; Nordeste: R$ 682,26; Sul: R$ 678,13; Sudeste: R$ 676,78.

Em resumo, a região Norte teve o maior valor do benefício em janeiro deste ano. Aliás, a região lidera o ranking nacional há meses, ou seja, os segurados do Norte vêm recebendo um valor superior à média nacional, acima de todas as demais regiões do país.

Veja os estados com as maiores parcelas de janeiro

O governo federal revelou que o Norte liderou o ranking dos maiores valores médios entre as regiões do país, e isso aconteceu porque os estados nortistas apresentaram os maiores valores do país.

Confira abaixo os dez estados que receberam as maiores parcelas médias de janeiro do Bolsa Família:

Roraima: R$ 752,09; Amazonas: R$ 741,12; Acre: R$ 739,09; Amapá: R$ 727,99; Maranhão: R$ 713,10; Pará: R$ 712,90; Tocantins: R$ 701,84; Mato Grosso: R$ 699,52; Mato Grosso do Sul: R$ 695,00; Alagoas: R$ 694,09.

Em síntese, todos os estados do Norte ocuparam o top dez nacional, com exceção de Rondônia, que ficou na 11ª posição, com um valor médio de R$ 694,00.

De toda forma, os valores de todos os estados nortistas superaram a média nacional do benefício em janeiro. Por isso que a região teve o maior repasse médio nacional neste mês, bem acima das demais.

Calendário do Bolsa Família de janeiro

Em resumo, os repasses possuem um padrão e acontecem nos últimos dias úteis de cada mês. O calendário de pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família já pode ser consultado pelos beneficiários. Por isso, não perca tempo e veja abaixo as datas de pagamento do auxílio.

Cabe salientar que a Caixa Econômica realiza os repasses conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Dessa forma, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de janeiro de 2024: