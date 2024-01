Veja lista de veículos que são ISENTOS do IPVA; tabela com todos os estados

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma preocupação constante para os proprietários de veículos no Brasil. No entanto, muitos desconhecem as isenções disponíveis e acabam pagando o imposto desnecessariamente. Para facilitar a vida dos motoristas, elaboramos uma tabela completa com as informações sobre os veículos isentos do IPVA em todos os estados brasileiros. Confira abaixo os detalhes e saiba se o seu veículo se enquadra nessas condições de isenção do IPVA.

O que é o IPVA?

O IPVA é um imposto estadual cobrado anualmente sobre a propriedade de veículos automotores. Ele é obrigatório para todos os proprietários de carros, motos, caminhões, ônibus e outros veículos automotores. O valor do imposto varia de acordo com o estado e o valor de mercado do veículo.

Isenção do IPVA

A isenção do IPVA varia em cada estado brasileiro, podendo ser total ou parcial, com descontos de 100% ou 50%, respectivamente. Os critérios para a isenção do IPVA são definidos pelas leis estaduais e exigem consulta ao regulamento do Detran para informações específicas.

Diversas categorias de veículos e grupos têm direito à isenção do IPVA, incluindo táxis, transporte escolar, máquinas agrícolas e veículos de combate a incêndio e salvamento, sujeitos a cadastro. Além disso, pessoas com deficiência (PCD), entidades filantrópicas, veículos da União, partidos políticos, fundações e organizações sindicais, assim como automóveis religiosos, geralmente usufruem do benefício, mas a regulamentação específica de cada estado deve ser verificada para garantir informações precisas.

Isenção para Carros Elétricos

Alguns estados brasileiros concedem isenção do IPVA para carros elétricos como forma de incentivar a adoção de veículos mais ecológicos. Os estados que oferecem essa isenção são o Distrito Federal, Ceará, Alagoas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. No entanto, as regras para essa isenção podem variar de estado para estado.

Tabela de Isenção do IPVA por Tempo de Fabricação



Você também pode gostar:

A isenção do IPVA por tempo de fabricação é uma das formas mais comuns de isenção do imposto. Cada estado brasileiro possui um tempo mínimo de fabricação necessário para que o veículo seja isento do IPVA. A tabela abaixo apresenta os estados e o tempo de produção necessário para a isenção do IPVA.

Estado Tempo de produção para isenção do IPVA Acre (AC) a partir de 20 anos de fabricação Alagoas (AL) a partir de 31 de dezembro de 2002 Amapá (AP) a partir de 10 anos de fabricação Amazonas (AM) a partir de 15 anos de fabricação Bahia (BA) a partir de 15 anos de fabricação Ceará (CE) a partir de 15 anos de fabricação Distrito Federal (DF) a partir de 15 anos de fabricação Espírito Santo (ES) a partir de 15 anos de fabricação Goiás (GO) a partir de 15 anos de fabricação Maranhão (MA) a partir de 15 anos de fabricação Mato Grosso (MT) a partir de 18 anos de fabricação Mato Grosso do Sul (MS) a partir de 20 anos de fabricação Minas Gerais (MG) placa preta ou de valor histórico Pará (PA) a partir de 15 anos de fabricação Paraíba (PB) a partir de 15 anos de fabricação Paraná (PR) a partir de 20 anos de fabricação Pernambuco (PE) sem isenção por idade de fabricação Piauí (PI) a partir de 15 anos de fabricação Rio de Janeiro (RJ) a partir de 15 anos de fabricação Rio Grande do Norte (RN) a partir de 10 anos de fabricação Rio Grande do Sul (RS) a partir de 20 anos de fabricação Rondônia (RO) a partir de 15 anos de fabricação Roraima (RR) a partir de 10 anos de fabricação Santa Catarina (SC) a partir de 30 anos de fabricação São Paulo (SP) a partir de 20 anos de fabricação Sergipe (SE) a partir de 15 anos de fabricação Tocantins (TO) a partir de 30 anos de fabricação

Consulte Regularmento e Fique Atento aos Critérios

Ficar por dentro das isenções do IPVA é fundamental para economizar dinheiro com impostos. Portanto, é importante sempre verificar o ano de fabricação do seu veículo e se ele se enquadra em alguma das opções de isenção no estado em que você reside. Consulte o regulamento do Detran e fique atento aos critérios específicos de cada estado para garantir informações precisas sobre a isenção do IPVA.

Lembre-se que as informações apresentadas neste artigo são baseadas em pesquisas e podem estar sujeitas a alterações. Sempre consulte a legislação atualizada e os órgãos competentes para obter informações oficiais sobre a isenção do IPVA.