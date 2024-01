Veja o calendário de pagamento do Bolsa Família para os meses de janeiro a dezembro de 2024

Na última quarta-feira, dia 27, o Ministério do Desenvolvimento Social publicou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o ano de 2024. O Ministério divulgou que realizará os pagamentos nos dez últimos dias úteis de cada mês, seguindo a ordem do número final do NIS (Número de Identificação Social).

A partir do próximo pagamento do Bolsa Família, começará o lote de transferências referente a 2024. O governo brasileiro ainda não anunciou atualizações nos valores a serem pagos, porém, não descarta a possibilidade de incluir novos benefícios complementares.

Programa Bolsa Família

O programa, estabelecido em 2003 durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do país, completou 20 anos em 2023. Em conjunto com o aniversário do programa, implementou-se valores que aumentam as oportunidades das famílias receberem um benefício maior.

Para receber o auxílio, é necessário estar cadastrado no Cadastro Único com dados atualizados e respeitar o limite de renda de até R$ 218 por pessoa da família no mês. Aqueles que já fazem parte do programa, mas aumentaram sua renda para até meio salário mínimo por pessoa, ainda podem permanecer no programa.

Este ano, o Bolsa Família estabeleceu a regra de proteção, assegurando a permanência do grupo com renda de até meio salário mínimo por até dois anos. Contudo, o beneficiário tem seu valor reduzido em 50%.

Calendário de Pagamentos

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2024 consistirá nos dez últimos dias úteis de cada mês, conforme previsto anteriormente pelo FDR. A cada dia útil, um novo grupo receberá com base no final do NIS do titular.

Os valores serão depositados antecipadamente no mês de dezembro, como uma exceção no calendário, para garantir que todos possam receber antes da comemoração do Natal.



O saque do Bolsa Família seguirá as mesmas regras, liberando o pagamento pelo Caixa Tem ou de forma presencial.

– Caixa Tem: PIX, transferências, pagamento de boleto, cartão virtual, leitura de QR Code;

– Saque presencial: agência da Caixa ou casa lotérica com documento e cartão.

Bolsa Família 2024 terá adicional a partir de janeiro?

Com o fim do ano se aproximando, as dúvidas sobre o futuro do Bolsa Família em 2024 surgem. Haverá alterações no programa? E quanto aos valores, permanecerão inalterados?

O benefício, destinado às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Brasil, desempenha um papel crucial na manutenção de uma renda mínima no país.

O governo federal já estabeleceu o orçamento para o próximo ano do programa. Assim, prevê-se a manutenção do valor mínimo de R$ 600. Contudo, o beneficiário pode elevar o montante recebido por meio de pagamentos adicionais.

Para isso, é necessário que ele verifique se está dentro dos critérios estabelecidos e, em caso afirmativo, procure a unidade do CRAS mais próxima para atualizar as informações do Cadastro Único.

Os benefícios adicionais pagos pelo Bolsa Família incluem:

1- Benefício Variável Familiar Nutriz: Acréscimo de R$ 50 por cada membro da família com até seis meses de idade;

2- Benefício de Renda de Cidadania: Pagamento adicional de R$ 142 por pessoa da família;

3- Benefício Complementar: Assegura que o valor mínimo do Bolsa Família seja de R$ 600;

4- Benefício Primeira Infância: Acrescenta R$ 150 por criança de até sete anos que faça parte da família;

5- Vale Gás: Cobertura do valor médio nacional de um botijão de gás de 13 kg.

Contudo, em 2024, é fundamental que os cidadãos estejam atentos às possíveis mudanças no Bolsa Família. O programa provavelmente passará por uma revisão detalhada para identificar irregularidades.

Portanto, para evitar a suspensão do pagamento no próximo ano, a atualização periódica do Cadastro Único é essencial.