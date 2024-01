Veja o que vai na prova do concurso ANA; salários de R$ 16,4 MIL!

Concurso ANA oferta 40 vagas

O concurso ANA anuncia que estão sendo ofertadas 40 vagas com salários que podem ultrapassar R$ 16 mil. Por conta disso, separamos maiores informações.

Veja.

Concurso ANA

O edital do Concurso da Agência Nacional de Águas (ANA) anuncia a abertura de 40 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico, com uma remuneração inicial atrativa de até R$ 16,4 mil!

As inscrições para o certame estarão disponíveis no site do Cebraspe, no período de 29 de janeiro a 21 de fevereiro, mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 110. Vale ressaltar que o Concurso ANA será composto por diversas etapas, incluindo prova objetiva, prova discursiva, avaliação de títulos e curso de formação. Saiba mais sobre o concurso ANA.

Etapas do Concurso ANA

A prova objetiva será composta por 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. É fundamental destacar que o candidato poderá ser eliminado se não atingir pontuações mínimas em cada uma das partes da prova. Veja mais sobre o concurso ANA

As disciplinas cobradas incluem:



Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico, Probabilidade e Estatística

Noções de Tecnologia da Informação e Ciência de Dados

Recursos Hídricos, Saneamento Básico e Legislação Aplicada

Prova Discursiva concurso ANA

A prova discursiva consistirá em uma situação-problema relacionada à área de conhecimentos específicos do cargo, com um limite de 45 linhas. A avaliação levará em consideração a estrutura e apresentação textuais, o desenvolvimento do tema e o domínio da modalidade escrita.

Conhecimentos Específicos:

As áreas específicas variam de acordo com a especialidade do cargo, abrangendo temas como Microeconomia, Matemática Financeira, Hidrologia, Saneamento Ambiental, Qualidade da Água, entre outros.

Curso de Formação

O curso de formação será uma etapa eliminatória e classificatória, garantindo a preparação adequada para os futuros profissionais da ANA.

O edital do Concurso ANA apresenta uma oportunidade ímpar para especialistas em regulação de recursos hídricos e saneamento básico, com um rigoroso processo seletivo que abrange diversas áreas de conhecimento específico. A busca por excelência e domínio na área é crucial para os candidatos que almejam ingressar nessa importante instituição.

Conteúdo programático

Veja o que vai cair nas provas do concurso ANA:

LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

RACIOCÍNIO LÓGICO, PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA: I RACIOCÍNIO LÓGICO: 1 Conjuntos numéricos: números inteiros, racionais e reais. 2 Sistema legal de medidas. 3 Razões e proporções. 3.1 Divisão proporcional. 3.2 Regras de três simples e compostas. 3.3 Porcentagens. 4 Equações e inequações de 1º e de 2º graus. 5 Sistemas lineares. 6 Funções e gráficos. 7 Princípios de contagem. 8 Progressões aritméticas e geométricas. 9 Compreensão de estruturas lógicas. 10 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 11 Lógica sentencial (ou proposicional). 11.1 Proposições simples e compostas. 11.2 Tabelas-verdade. 11.3 Equivalências. 11.4 Leis de De Morgan. 11.5 Diagramas lógicos. 12 Lógica de primeira ordem. 13 Operações com conjuntos. 14 Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.

II PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA: 1 Conceitos fundamentais: diferença entre probabilidade e estatística, evento, espaço amostral e probabilidade de um evento, variável aleatória discreta e contínua. 2 Estatística descritiva: medidas de tendência central (média, mediana e moda); medidas de dispersão: variância e desvio padrão. Histograma e gráficos de dispersão. 3 Probabilidade. 3.1 Definições básicas e axiomas. 3.2 Leis dos grandes números. 3.3 Teorema do limite central. 3.4 Probabilidade condicional, independência e Teorema de Bayes. 3.5 Amostragem aleatória simples, estimadores de média amostral e proporção amostral, intervalos de confiança para estimativas populacionais. 3.6 Função de probabilidade e densidade de probabilidade. 3.7 Esperança e momentos. 3.8 Covariância e coeficiente de correlação. 3.9 Distribuições de probabilidade discretas: Bernoulli, binomial, geométrica e Poisson. 3.10 Distribuições de probabilidade contínuas: uniforme, normal (Gaussiana), exponencial, quiquadrado, t e F (utilização da tabela Z para cálculos de probabilidade). 4 Inferência estatística. 4.1 Intervalo de confiança e teste de hipóteses. 4.2 Hipóteses simples e compostas, níveis de significância e potência de um teste, teste t de Student, teste qui-quadrado. 4.3 Tipos de erro.

Como se inscrever no concurso ANA

Os interessados poderão se inscrever entre 29 de janeiro a 21 de fevereiro no site do Cebraspe, mediante a taxa de pagamento de R$ 110.