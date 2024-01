Veja os locais com os maiores preços do país

Na primeira semana de 2024, o preço da gasolina havia caído para o menor patamar em quase cinco meses. Entretanto, na semana passada, os valores voltaram a subir nos postos do Brasil.

A saber, o combustível ficou dois centavos mais caro, chegando a R$ 5,58 por litro. O avanço foi bem tímido, mas não animou os motoristas, visto que o desejo de todos é que os preços caiam e o combustível fique mais barato no país.

De acordo com os dados do levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina acumula uma queda de 30 centavos nos últimos cinco meses, aliviando um pouco o orçamento dos consumidores, apesar do recente avanço.

Os recuos observados nos últimos meses de 2023 ajudaram os motoristas a economizarem um pouco ao abastecer o tanque de combustível dos seus veículos. Contudo, essas quedas não impediram que a gasolina ficasse 12,5% mais cara no país em 2023.

Impostos encareceram a gasolina em 2023

No ano passado, o preço médio da gasolina subiu de maneira significativa no país. Em suma, o valor nacional do litro da gasolina passou de R$ 4,96, na última semana de dezembro de 2022, para R$ 5,58 no final de 2023.

Significa que o combustível ficou 62 centavos mais caro em 2023, e isso aconteceu principalmente por causa dos impostos cobrados sobre o item.

A gasolina começou a ficar mais cara no Brasil em março, quando o Governo Federal voltou a cobrar parte das alíquotas dos impostos federais PIS/Pasep e Cofins que incidiam sobre gasolina, álcool, querosene de aviação e gás natural, após dois meses de isenção.

Em junho, o Ministério da Fazenda aprovou uma mudança em relação ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que incide sobre os combustíveis, elevando o preço da gasolina.



Antes, os estados definiam as alíquotas de ICMS que iriam incidir sobre o litro da gasolina. No entanto, a partir de junho, houve a “unificação” da alíquota em todo o país, e o ICMS passou a ser de R$ 1,22 sobre o litro do combustível. Isso foi ruim para os brasileiros, pois a maioria dos estados aplicava alíquotas menores que R$ 1,22.

Já em julho, os preços da gasolina subiram novamente devido à reoneração dos combustíveis. Em suma, o governo Lula (PT) retomou a cobrança integral de tributos federais PIS/Pasep e Cofins sobre a gasolina e o etanol no início daquele mês, após manter a desoneração parcial sobre esses combustíveis até o final de junho.

Veja os estados que têm os maiores preços do país

A gasolina ficou mais cara em 2023 devido aos impostos, e os valores atingiram patamares bastante elevados em alguns estados, que apresentaram preços médios bem mais elevados que o valor nacional.

Confira abaixo os maiores preços da gasolina na semana passada:

Acre: R$ 6,76; Rondônia: R$ 6,41; Amazonas: R$ 6,19; Ceará: R$ 5,90; Roraima: R$ 5,89; Rio Grande do Norte: R$ 5,86; Bahia: R$ 5,82; Paraná: R$ 5,76; Santa Catarina: R$ 5,73; Tocantins: R$ 5,71.

Como visto, os preços mais elevados se concentraram na região Norte, dificultando a vida dos motoristas. Alguns estados do Nordeste e do Sul também apresentaram valores bem altos, aparecendo no top 10 nacional.

Nestes locais, os motoristas tiveram que gastar bem mais para abastecer o tanque de combustível dos seus veículos. A situação foi mais complicada no Acre, em Rondônia e no Amazonas, onde o valor médio da gasolina superou os R$ 6,00, superando significativamente o preço médio nacional, de R$ 5,58.

Menores preços vêm do Nordeste

Embora muitos valores tenha ficado elevados, os dados mais recentes estão positivos para os consumidores, com a gasolina próxima do menor patamar dos últimos cinco meses.

Esse novo cenário vem animando os motoristas do país, que torcem por mais quedas nos preços da gasolina. Aliás, existem alguns estados que possuem um valor médio bem menor que o nacional, e eles se concentram, principalmente, nas regiões Centro-Oeste e Nordeste.

Confira abaixo quais foram os valores mais acessíveis da gasolina nesta semana no país:

Piauí: R$ 5,23; Maranhão: R$ 5,26; Distrito Federal: R$ 5,26; Sergipe: R$ 5,28; Mato Grosso do Sul: R$ 5,33; Minas Gerais: R$ 5,43; Amapá: R$ 5,44; Paraíba: R$ 5,45; São Paulo: R$ 5,47; Alagoas: R$ 5,49.

A propósito, a ANP coleta os preços praticados em milhares de combustíveis em todo o país desde 2004 e divulga semanalmente os preços médios da gasolina, do etanol e do diesel em cada região brasileira, bem como em cada estado e sua respectiva capital.