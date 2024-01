Veja quando esta moeda de 1 real de 2007 pode ser considerada MUITO rara

A atenção é um ponto chave para qualquer pessoa que deseja entrar no mundo da numismática. Quem deseja colecionar, comprar ou vender moedas raras, precisa necessariamente atentar para os mínimos detalhes das peças para saber se elas podem ser consideradas raras ou não.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a situação da moeda de 1 real do ano de 2007. Trata-se de uma peça que ainda está em circulação, ou seja, pode ser encontrada a qualquer momento em um trocado em uma feira. Desta forma, é preciso prestar muita atenção para não deixar a moeda passar.

Curiosidades da moeda

Uma das principais curiosidades sobre a moeda de 1 real do ano de 2007 é que ela conta com o grafismo dos indígenas marajoaras. Trata-se de uma sociedade que floresceu na Ilha de Marajó ou Rio Amazonas na Era pré-colombiana.

Outra curiosidade sobre a peça é que ela contou com uma tiragem de pouco mais de 275 milhões de peças no ano de 2007. Na linguagem da numismática, este pode ser considerado um número baixo, sobretudo quando comparado com outras linhagens de moedas de 1 real da década.

Características

Abaixo, você pode conferir as principais características das moedas de 1 real do ano de 2007, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 27mm;

Peso: 7gr;

Metal: Aço Inoxidável (Núcleo) e Aço revestido de Bronze (Anel);

Borda: Serrilha intermitente;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: República voltada à esquerda, passando ao anel dourado, constituindo elemento de segurança da moeda. Na orla, grafismo de cerâmicas indígenas de origem marajoara, referente às raízes étnicas brasileiras; dísticos Brasil;

Desenho do Reverso: No anel dourado, grafismo indígena marajoara. No núcleo, esfera sobreposta por uma faixa de júbilo, com o Cruzeiro do Sul, em alusão ao Pavilhão Nacional. Dísticos correspondentes ao valor facial e ao ano de cunhagem.



Quando a moeda é rara

Como estamos falando de uma moeda que ainda está em plena circulação, é possível afirmar que peça de 1 real do ano de 2007 quase não tem valor numismático, sobretudo se ela for encontrada em um troco no comércio, por exemplo.

De todo modo, ela poderá valer mais dinheiro se for encontrada com um erro conhecido como CUNHO FRACO. Ele ocorre quando os desenhos dos ramos de louro nas bordas estão levemente apagados tanto no reverso, como também no anverso.

Caso você encontre a moeda de 1 real do ano de 2007 com estas características, saiba que ela poderá ser vendida a R$ 30, de acordo com as projeções de especialistas na área.

Outras moedas de 1 real

A moeda de 1 real do ano de 2007 não é a única que pode ser considerada valiosa atualmente. Abaixo, você pode conferir a lista completa de moedas de 1 real consideradas comemorativas, e que podem valer muito dinheiro, sobretudo com o passar dos anos.