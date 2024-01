Veja quando esta simples moeda antiga pode valer R$ 3 mil

É possível ganhar mais do que um salário mínimo vendendo apenas uma moeda rara? Acredite, a resposta para esta pergunta é sim. Mas o cidadão que está planejando entrar para o mundo da numismática, precisa prestar bastante atenção aos detalhes para não deixar essa raridade passar.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 200 réis do ano de 1901. Trata-se de uma peça que não tem mais valor monetário, ou seja, você não vai conseguir encontrar o exemplar circulando no comércio atualmente. Mas isso não significa que a peça não possa ser encontrada em vários outros lugares.

Curiosidades da moeda

Uma das curiosidades mais interessantes sobre esta moeda é que ela foi fabricada durante o período da República Velha no Brasil. Trata-se de um período de tempo que perdurou entre os anos de 1889 e 1930, e que ficou essencialmente marcado pelo poder das oligarquias locais.

Outra curiosidade importante sobre a peça é que ela não foi fabricada apenas no Brasil. Segunda historiadores, e especialistas na área, várias unidades desta moeda foram produzidas em diferentes países da Europa e enviadas posteriormente ao Brasil.

Também há um outro fato curioso sobre a moeda de 200 réis do ano de 1901: em seu anverso, é possível identificar a representação de 21 estrelas, que representavam os 21 estados da federação naquele determinado momento. Hoje, o Brasil conta com 27 unidades da federação.

Por fim, cabe lembrar uma última curiosidade sobre a moeda em questão: ela contou com uma tiragem de pouco mais de 60 milhões de peças. Na linguagem da numismática, pode-se dizer que este é um número alto, o que indica que várias destas peças ainda estão perdidas em todas as regiões do país.

Características da moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características desta moeda de 200 réis de 1901, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):



Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1935);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 25mm;

Peso: 8gr;

Metal: Cupro-Níquel;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Busto de mulher personificando a República do Brasil. Voltado à direita, usando diadema com a palavra ‘LIBERT(AS)’ circundada por anel de 21 estrelas representando os estados. Entre as estrelas, a sigla ‘PT’ do gravador Paulin Tasset;

Desenho do Reverso: Dístico ‘REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL’, circundada por colar de pérolas junto à orla. Brasão das armas da República com ramo de oliveira, com valor de face acima. No exergo (espaço na moeda destinado à inscrição ou data). BRASIL e a data 1901 em algarismos romanos.

Quanto vale a moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 200 réis de 1901, considerando os catálogos numismáticos mais atualizados? Na tabela abaixo, você pode conferir os valores indicados para este ano de 2024:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 10,00 R$ 60,00 R$ 270,00

Caso você tenha esta moeda de 200 réis de 1901 certificada, saiba que ela pode ser vendida a nada menos do que R$ 1 mil segundo os catálogos numismáticos mais atualizados.

As variantes

O fato, no entanto, é que esta mesma moeda pode vir a ter valores ainda mais elevados, caso ela conte com algum erro de cunhagem. Se ela contar com o reverso horizontal, por exemplo, estes são os valores propostos:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 110,00 R$ 900,00 R$ 2 mil

Se a moeda de 200 réis do ano de 1901 contar com o reverso invertido, os valores propostos para o ano de 2024 são:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 450,00 R$ 1,2 mil R$ 3 mil

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.