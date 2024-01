Veja quanto rende R$ 117,7 milhões na poupança

Viver apenas de renda, sem precisar trabalhar, é o sonho de muita gente. E quem faturou o prêmio principal da Mega-Sena da Virada de 2023 tem grandes chances de viver assim.

A Caixa Econômica Federal realizou o concurso especial no domingo (31), último dia de 2023. E o prêmio principal, de R$ 588,9 milhões, foi dividido entre cinco apostas que acertaram as seis dezenas sorteadas.

Esse foi o maior prêmio da história da Mega da Virada. Aliás, o valor estava inicialmente estimado em 550 milhões. Contudo, o número de apostas no país foi tão grande que o valor subiu para R$ 570 milhões e, depois disso, chegou à marca de R$ 588,9 milhões.

Aliás, a Caixa arrecadou muito mais do que o valor do prêmio principal neste concurso. Foram mais de R$ 2,4 bilhões gastos pelos jogadores que torciam para se tornarem os novos milionários do país, mas apenas cinco apostadores conseguiram faturar o prêmio principal e agora poderão aproveitar uma vida milionária.

Veja o resultado da Mega da Virada 2670

A Mega-Sena da Virada premiou na noite do último domingo (31) cinco apostas no país. Os jogadores conseguiram terminar 2023 de uma maneira desejada por boa parte da população, com milhões de reais na conta bancária. Aliás, os planos para 2024 já devem estar sendo feitos a todo o vapor.

A saber, o concurso 2670 da Mega-Sena teve um grande marco: sorteou o maior prêmio da história. Em suma, o prêmio principal pago pela Caixa Econômica Federal foi de R$ 588,9 milhões. E cinco apostas acertaram todas as dezenas sorteadas, dividindo esse valor.

Veja abaixo o local em que as apostas foram realizadas:

Salvador (BA);

Bom Despacho (MG);

Redenção (PA);

Ipira (SC).



Um quinto jogo foi realizado através de canal eletrônico, no município de Ferraz de Vasconcelos (SP).

Os números sorteados neste concurso especial foram:

21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56

De acordo com a Caixa, cada uma das cinco apostas ganhadoras faturou R$ 117,7 milhões.

Além dos cinco jogos vencedores, 1.996 apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e faturaram 70.083,58, cada. Outros 164.379 jogos fizeram a quadra e ganharam R$ 1.215,71, cada.

Saiba quanto rendem R$ 117,7 milhões na poupança

Neste concurso da Mega da Virada, o valor que cada aposta ganhadora faturou foi de 117,77 milhões. É um valor que a maioria dos brasileiros nunca conseguirá alcançar, mesmo que trabalhe durante toda a sua vida. Isso sem contar no rendimento que esse valor terá caso seja investido.

Uma das principais opções é a poupança, investimento mais tradicional do país. A saber, a poupança tem um rendimento de 6% ao ano, acrescida da Taxa Referencial (TR). Esse rendimento se baseia na Taxa Selic, que está atualmente fixada em 11,75% ao ano.

Quando esse percentual está acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passa a ser de 0,6% mensal + TR. É sobre isso que os cálculos são feitos para saber qual seria o rendimento do prêmio da Mega da Virada na poupança.

De acordo com a calculadora do cidadão, do Banco Central (BC), o rendimento do prêmio de R$ 117,77 milhões no primeiro mês seria de aproximadamente R$ 670 mil. Inclusive, esse valor já é isento de desconto relativo a imposto de renda.

Outras opções rendem mais que a poupança

A caderneta de poupança é uma opção segura e que não deduz imposto de renda, uma vez que esse valor já é descontado da premiação principal. Aliás, a opção é a queridinha dos brasileiros, que continuam utilizando-a, mesmo com a sua perda de rentabilidade nos últimos tempos.

A questão é que os apostadores podem escolher outras opções que rendem bem mais que a poupança. Por exemplo, no Tesouro Direto, o prêmio iria render aproximadamente 1,05 milhão a cada mês, já descontado o imposto de renda.

Outra opção é o CDB que paga 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Nesse caso, o valor renderia R$ 1,07 milhão a cada mês, descontado o imposto de renda. Estas opções possuem uma remuneração bem maior que a poupança, que ainda é o investimento mais popular do país, apesar do seu baixo retorno.

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para acontecer na quinta-feira (4) e deverá pagar R$ 3 milhões ao jogador que acertar as seis dezenas sorteadas.

Para jogar na loteria, os interessados devem escolher, no mínimo, seis dezenas, entre 01 e 60.

As chances de acerto crescem significativamente com o aumento de números escolhidos no bilhete, mas o valor dos jogos também dispara. Resta a cada um avaliar se vale a pena pagar mais caro pelos jogos.