veja quantos alunos tiraram nota mil na redação

Acabou a espera. O Ministério da Educação divulgou oficialmente na manhã desta terça-feira (16) as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na edição de 2023. Um dos pontos que mais gera curiosidade, é a nota da redação. Afinal de contas, quantos alunos fizeram o sonhado “texto perfeito”?

Segundo informações do MEC, apenas 60 candidatos de todo o país conseguiram atingir a nota mil na redação do ano passado. Deste montante, apenas quatro alunos são de escolas públicas. Elas ficam localizadas nos seguintes estados:

Espírito Santo;

Rio Grande do Norte;

Rio de Janeiro;

Tocantins.

Chama atenção o aumento no número de redações nota mil em comparação com o ano anterior. Na edição de 2022, o número textos perfeitos foi de 18.

O tema da redação do Enem

Em 2023, o tema da redação do Enem foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

“Um assunto relevante socialmente, que permitiu que as pessoas discutissem o tema com uma certa fluidez o que permitiu um aumento na nota mil”, disse Rubens Lacerda, diretor de avaliação do Inep.

“Quero parabenizar aqueles jovens que tiraram nota mil na redação. O MEC está construindo uma política de reconhecimento aos resultados de todos os jovens e professores. É importante reconhecer e premiar os resultados da educação brasileira, principalmente pública”, disse o ministro.



A edição de 2023

O Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 foi realizado oficialmente nos dias 5 e 12 de novembro. Ao todo, estima-se que pouco mais de 3,9 milhões de pessoas participaram desta edição da prova, segundo informações do Ministério da Educação.

Dados oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelaram que em 2023, cerca de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram para a realização do Enem. O número é 13,1% maior do que o número de 2022. Em termos totais, estamos falando de um crescimento de pouco mais de 500 mil candidatos.

O maior vestibular do país conseguiu reverter a tendência de queda nas inscrições que vinha se observando nos últimos anos. Mas é importante lembrar que mesmo que a queda tenha sido revertida em 2023, o fato é que o Enem segue longe dos seus melhores anos. Entre 2014 e 2016, por exemplo, o número de candidatos que se inscreviam para participar da prova costumava ultrapassar a marca dos 8 milhões.

Ainda em novembro, todos os estudantes que realizaram o Enem neste ano de 2023 tiveram acesso aos gabaritos oficiais do exame. Assim, eles puderam confirmar quantas questões cada um deles acertou.

Resultado do Enem já está disponível

Para acessar o resultado oficial do Enem, o estudante tem que acessar a Página do Participante, através do seu login único da plataforma gov.br. No passo a passo abaixo, é possível ver como consultar a sua nota:

Acessar a Página do Participante do Enem no site do Inep;

no site do Inep; Informar o seu CPF e a senha cadastrados no momento da inscrição.

Clicar em “Resultado”.

Selecionar o ano do exame.

É importante lembrar que as pessoas que participaram do exame na condição de treineiros, ou seja, cidadãos que fizeram a prova apenas com o intuito de autoavaliação, sem necessidade de concorrer a uma vaga, ainda não podem ver suas notas nesta terça-feira (16).

Para este grupo de pessoas, o resultado oficial do Enem será divulgado apenas no próximo mês de março, com data ainda a definir.

Site está travando

Nas redes sociais, é possível notar que alguns candidatos estão criticando a lentidão ou até mesmo o travamento do site oficial do Inep no processo de consulta dos resultados. O Ministério da Educação explica que o sistema pode sofrer inconsistências porque muitas pessoas estão tentando acessar o endereço de uma só vez.

Neste sentido, é natural imaginar que o sistema estará menos lento nas próximas horas, quando a demanda simultânea diminuir.