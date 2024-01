veja três formas de consultar valores sem sair de casa

O governo federal segue nesta segunda-feira (22) com mais uma rodada de pagamentos do Bolsa Família. Hoje, por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 3. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o dinheiro está na conta desde as primeiras horas da manhã.

O que nem todo mundo sabe, é que não é necessário sair de casa para saber quais são os valores que estão disponíveis em sua conta. Antes mesmo da data da liberação do saldo para o seu grupo, o cidadão pode conferir estas informações básicas através do seu CPF de maneira remota.

Não sabe como? Listamos abaixo três maneiras de consultar os valores do seu benefício sem a necessidade de sair de casa. As informações, aliás, foram divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, a pasta responsável pelas liberações do benefício.

Maneiras de consultar o Bolsa Família

Pelo app do Bolsa Família

Uma das maneiras mais práticas de consultar os valores do benefício é através do app oficial do programa. Por este meio, o cidadão pode confirmar as parcelas disponíveis e conferir o extrato de liberação. Mesmo sem fazer o login no app, é possível ver informações gerais como o calendário oficial de pagamentos.

Pelo aplicativo Caixa Tem

Outra opção de verificação do saldo do Bolsa Família é usar o app do Caixa Tem. Trata-se do app oficial da Caixa Econômica Federal. Por este meio, o usuário vai poder não apenas conferir os valores disponíveis, como também poderá movimentar a quantia sem precisar sair de casa, assim que o pagamento for realizado para o seu grupo.



Nem todo mundo sabe, mas também é possível verificar as informações do Bolsa Família através do app oficial do Cadúnico. Uma das opções é entrar neste aplicativo com a sua conta do Caixa Tem. Para tanto, basta clicar na opção “Quero entrar com a minha senha do App CAIXA Tem”, ou “Quero entrar com a minha senha do App Bolsa Família”

Caso não queira acessar informações sobre o Bolsa Família remotamente, o cidadão pode agendar uma visita presencial a uma sede do Centro do Referência em Assistência Social (CRAS) mais próxima.

Cuidado com golpes

Todos os apps citados acima já estão disponíveis para download de maneira gratuita para celulares Android e iOS. Basta entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar a aplicação.

Mas é preciso ter muito cuidado neste processo. Isso porque existem apps que se apresentam com estes nomes e que não são oficiais. É muito importante que o cidadão realize o download apenas da aplicação dos órgãos de governo.

Normalmente, os apps oficiais contam com números elevados de download. Outra dica é verificar quem é o desenvolvedor do aplicativo antes de baixar a aplicação.

O calendário

Abaixo, você pode conferir o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família para este mês de janeiro:

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (quarta-feira).

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome também já divulgou o calendário detalhado de pagamentos do Bolsa Família para os próximos meses. Veja: