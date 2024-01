Veja valor atualizado de 2024 para esta moeda antiga comemorativa

Especialistas no ramo da numismática são unanimes ao afirmar que este é um trabalho complexo, que exige muita atenção, sobretudo porque estamos falando de uma área dinâmica. Isso quer dizer que moedas raras podem ter valores diferentes a cada ano.

Com a chegada de 2024, é natural que os colecionadores, compradores e vendedores de moedas raras passem a se importar com a atualização dos preços. Neste artigo, vamos falar exatamente sobre a evolução dos valores de uma das peças mais conhecidas no meio da numismática.

Estamos falando da moeda de 2000 réis do ano de 1922. Trata-se de um exemplar que não tem mais valor monetário, ou seja, você não vai conseguir encontrar a peça circulando no comércio. Mas isso não quer dizer que você não poderá encontrar o item em outros lugares.

Curiosidades sobre a moeda

Uma das principais curiosidades sobre a moeda de 2 mil réis do ano de 1922 é que ela é comemorativa. A peça faz alusão ao centenário da Independência do Brasil, que ocorreu em 7 de setembro de 1822, de acordo com a grande maioria dos historiadores.

Neste sentido, vale frisar que a moeda em questão tem o busto de Dom Pedro II em seu anverso. Ao lado dele, também é apresentada a imagem de Epitácio Pessoa, que era o presidente do Brasil na época do lançamento da peça comemorativa.

Outra curiosidade importante sobre a peça é que ela é feita quase que totalmente de prata. De acordo com a maioria dos especialistas na área, moedas fabricadas com este material têm alto potencial de valorização com o passar dos anos.

Neste sentido, cabe lembrar também que a moeda de 2 mil réis de 1922 foi dividida em dois lotes. Um deles contava com 900% de prata e outro com 500% de prata. Esta informação é importante para que você identifique o valor de venda.

Por fim, uma outra curiosidade sobre a moeda é que ela contou com uma tiragem de pouco mais de 1,5 milhão. Na linguagem dos numismatas, esta é uma tiragem considerada baixa, algo que é uma característica presente em quase todas as moedas comemorativas.



Você também pode gostar:

Características da moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 2 mil réis do ano de 1922, considerando as informações detalhadas pelo Banco Central (BC):

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1938);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 26mm;

Peso: 8gr;

Metal: Prata;

Teor da Prata: 500;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Comemorativa: 1º Centenário da Independência do Brasil;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Legenda Acclam. Da Independencia Presid. Da Republica. Brasil na parte inferiror. Cruzeiro do Sul no topo. Busto de D. Pedro I e presidente Epitácio Pssoa, lado a lado, voltados à esquerda;

Desenho do Reverso: Legenda: 1º Centenário da Independência. Escudo de Armas de D. Pedro I e escudo da República. Datas de 1822 e 1922. Valor de face da moeda na parte inferior.

O valor em 2024

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 5 mil réis de de 1922 neste novo ano de 2024? A resposta para esta pergunta vai depender da composição de prata do item. Como dito, este é um ponto muito importante para identificar o valor do exemplar. Veja nas tabelas abaixo:

Moeda de 2 mil réis de 1922 com 500% prata:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 50,00 R$ 120,00 R$ 450,00

Moeda de 2 mil réis de 1922 com 900% prata:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 90,00 R$ 180,00 R$ 700,00

Caso você tenha a moeda de 2 mil réis de 1922 certificada, saiba que ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 2 mil, caso ela seja 900% prata, e a R$ 1,5 mil, caso ela seja 500% prata.

Para vender a peça, é importante que você tire uma foto da peça e poste em redes sociais como Facebook e Instagram, ou mesmo em sites de vendas como OLX, por exemplo.