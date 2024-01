Vencedora do Miss América 2024: Quem é Madison Marsh, a nova rainha da beleza americana do Colorado?

MAdison Marsh, representando o estado do Colorado, é o vencedor do Miss América 2024, com Ellie Breaux, do Texas, terminando em segundo lugar no evento que aconteceu hoje à noite no Walt Disney Theatre no Dr.

Madison Marsh é a primeira Miss América na ativa na Força Aérea dos EUA

Marsh e Breaux terminaram as 2 últimas após uma série de rodadas com participantes dos 50 estados dos EUA e do Distrito de Columbia, cada um com um representante.

A recém-coroada Miss América 2024 receberá uma bolsa de estudos de US$ 50.000, junto com uma linda coroa que foi entregue pela vencedora do concurso Miss América do ano passado, Grace Stanke, de Wisconsin.

Enquanto isso, no evento Miss América Teen, Hanley House, da Carolina do Norte, foi coroada e recebeu uma bolsa de estudos de US$ 25.000 ou a opção de quatro anos completos na Universidade do Alabama.

Miss América 2024: 5 finalistas

Os corações dos 5 finalistas do Top 5 começaram a bater forte quando os nomes foram anunciados, começando com Caroline Parente de Rhode Island, Cyndey Bridges de Indiana, Mallory Hudson de Kentucky, Madison Marsh de Colorado e representando Ellie Breaux do estado do Texas.

Eventualmente, o momento da verdade chegou quando Madison Marsh foi eleita Miss América 2024

Quem é Madison Marsh?

Madison acabou de se formar na turma de 23 anos da Força Aérea dos Estados Unidos, obtendo seu diploma em física. Além de seu interesse pela ciência, ela também é 2ª Tenente da Força Aérea e acaba de quebrar o recorde de ser a primeira Miss América na ativa.

Marsh fundou a Fundação Whitney Marsh depois que sua mãe faleceu de câncer no pâncreas em 2018. Até agora, Marsh arrecadou mais de US$ 250.000 para a fundação, para que haja mais pesquisas para combater a terrível doença.

Madison está matriculada no programa de estágio de pós-graduação da Harvard Medical School, fazendo pesquisas sobre como usar IA para detecção precoce de câncer de pâncreas.