Vencedores do Emmy Awards 2024: lista completa dos vencedores do Emmy Awards deste ano

ADepois de um atraso de quatro meses, o Prêmios Emmy para o melhor do horário nobre da televisão finalmente foram realizadas. As 75ª nomeações são lideradas pelo “Sucessão” série, que competirá em mais de 15 categorias.

HBO série principal é indicada para Excelente série dramáticaenquanto seus atores Brian Cox, Kieran Culkin e Jeremy Strong competirão pela indicação de Ator principal em série dramática. Será o mesmo caso para Matthew Macfadyen, Nicholas Braun, Alan Ruck e Alexander Skarsgrd, nomeados para Ator coadjuvante.

Apple TV+ “Ted Laço” dominou a categoria de comédia com 20 indicações, incluindo Excelente série de comédia. Jason Sudeikis concorrerá ao prêmio de Ator principal em série de comédia; Phil Dunster e Brett Goldstein são indicados no Ator coadjuvante categoria; e Juno Temple e Hannah Waddingham competirão pelo Atriz coadjuvante nomeação.

A cerimônia foi adiada de sua data original, 18 de setembro de 2023, para 15 de janeiro de 2024, devido ao ator e escritor greves que paralisou Hollywood durante grande parte do ano.

Esta é a lista dos indicados:

Excelente série dramática

Andor (Disney+)

Melhor Chamar Saul (AMC)

A Coroa (Netflix)

Casa do Dragão (HBO Max)

O Último de Nós (HBO Max)

Sucessão (HBO Max)

O Lótus Branco (HBO Max)

Jaquetas Amarelas (Showtime)

Excelente série de comédia

Abbott Elementar (ABC)

Barry (HBO Max)

O Urso (FX)

Dever do júri (Amazon Freevee)

A Maravilhosa Sra. Maisel (Prime Video)

Apenas assassinatos no prédio (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Quarta-feira (Netflix)

Excelente série limitada ou antológica

Carne (Netflix)

Dahmer – Monstro: A História de Jeffrey Dahmer (Netflix)

Daisy Jones e os Seis (vídeo principal)

Fleishman está em apuros (FX)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Excelente série de palestras

O programa diário com Trevor Noah (Comedy Central)

Jimmy Kimmel ao vivo (ABC)

Tarde da noite com Seth Meyers (NBC)

O último show com Stephen Colbert (CBS)

O problema com Jon Stewart (Apple TV+)

Programa de Competição de Realidade Extraordinária

A Corrida Incrível (CBS)

Drag Race de RuPaul (MTV)

Sobrevivente (CBS)

Melhor Chef (Bravo)

A Voz (NBC)

Excelente série de variedades com script

Um programa de esboço de Black Lady (HBO Max)

Semana passada, esta noite com John Oliver (HBO Max)

Sábado à noite ao vivo (NBC)

Especial de variedade excepcional (ao vivo)

Show do intervalo do Apple Music Super Bowl LVII, estrelado por Rihanna (Fox)

Chris Rock: indignação seletiva (Netflix)

Elton John Live: Adeus do Dodger Stadium (Disney+)

O Oscar (ABC)

75º Prêmio Tony Anual (CBS)

Ator Principal em Série Dramática

Jeff Bridges – O Velho (FX)

Brian Cox – Sucessão

Kieran Culkin – Sucessão

Bob Odenkirk – Melhor chamar Saul

Pedro Pascal – O Último de Nós

Jeremy Strong – Sucessão

Atriz principal em série dramática

Sharon Horgan – Irmãs Más (Apple TV+)

Melanie Lynskey – Jaquetas Amarelas

Elisabeth Moss – O Conto da Aia (Hulu)

Bella Ramsey – O Último de Nós

Keri Russell – O Diplomata (Netflix)

Sarah Snook – Sucessão

Ator principal em série de comédia

Bill Hader-Barry

Jason Segel – Encolhendo (Apple TV+)

Martin Short – apenas assassinatos no prédio

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Jeremy Allen White – O Urso

Atriz principal em série de comédia

Christina Applegate – Morto para mim (Netflix)

Rachel Brosnahan – A Maravilhosa Sra. Maisel

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Natasha Lyonne – Poker Face (Pavão)

Jenna Ortega – quarta-feira

Ator principal em série limitada ou filme

Taron Egerton – Pássaro Negro (Apple TV+)

Kumail Nanjiani – Bem-vindo aos Chippendales (Hulu)

Evan Peters – Dahmer – Monstro: A História de Jeffrey Dahmer

Daniel Radcliffe – Estranho: a história de Al Yankovic (canal Roku)

Michael Shannon – George e Tammy (hora do show)

Steven Yeun – Carne

Atriz principal em série limitada ou filme

Lizzy Caplan – Fleishman está em apuros

Jessica Chastain – George e Tammy (Showtime)

Dominique Fishback – Swarm (Vídeo Principal)

Kathryn Hahn – Pequenas Coisas Bonitas (Hulu)

Riley Keough – Daisy Jones e os Seis

Ali Wong – carne bovina

Ator Coadjuvante em Série Dramática

F Murray Abraham – O Lótus Branco

Nicholas Braun – Sucessão

Michael Imperioli – O Lótus Branco

Theo James – O Lótus Branco

Matthew Macfadyen – Sucessão

Alan Ruck – Sucessão

Will Sharp – O Lótus Branco

Alexander Skarsgrd – Sucessão

Atriz Coadjuvante em Série Dramática

Jennifer Coolidge – O Lótus Branco

Elizabeth Debicki – A Coroa

Meghann Fahy – O Lótus Branco

Sabrina Impacciatore – O Lótus Branco

Aubrey Plaza – O Lótus Branco

Rhea Seehorn – Melhor chamar Saul

J Smith-Cameron – Sucessão

Simona Tabasco – O Lótus Branco

Ator Coadjuvante em Série de Comédia

Anthony Carrigan – Barry

Phil Dunster – Ted Lasso

Brett Goldstein – Ted Lasso

James Marsden – Dever do Júri

Ebon Moss-Bachrach – O Urso

Tyler James Williams – Abbott Elementar

Henry Winkler-Barry

Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

Alex Borstein – A Maravilhosa Sra. Maisel

Ayo Edebiri – O Urso

Janelle James – Abbott Elementar

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementar

Templo Juno – Ted Lasso

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Jessica Williams – Encolhendo

Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme

Murray Bartlett – Bem vindo a Chippendales

Paul Walter Hauser – Black BirdRichard Jenkins – Dahmer – Monstro: A História de Jeffrey Dahmer

Joseph Lee – carne bovina

Ray Liotta – Pássaro Negro

Mazino jovem – carne bovina

Jesse Plemons – Amor e Morte (HBO Max)

Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou Filme

Annaleigh Ashford – Bem vindo a Chippendales

Maria Bello – Carne

Claire Danes – Fleishman está em apuros

Juliette Lewis – Bem vindo a Chippendales

Camila Morrone – Daisy Jones e os Seis

Niecy Nash-Betts – Dahmer – Monstro: A História de Jeffrey Dahmer

Merritt Wever – Pequenas Coisas Bonitas

Escrevendo para uma série de comédia

Barry – Bill Hader por Uau

O Urso – Christopher Storer para System

Dever do júri – Mekki Leeper por assistência ineficaz

Only Murders In The Building – John Hoffman, Matteo Borghese e Rob Turbovsky por I Know Who Did It

Os outros dois – Chris Kelly e Sarah Schneider de Cary e Brooke vão para uma peça sobre AIDS (HBO Max)

Ted Lasso – Brendan Hunt, Joe Kelly e Jason Sudeikis por So Long, Farewell

Escrevendo para uma série dramática

Andor – Beau Willimon para One Way Out

Bad Sisters – Sharon Horgan, Dave Finkel e Brett Baer por The Prick

Better Call Saul – Gordon Smith para apontar e disparar

É Melhor Chamar Saul – Peter Gould para Saul Gone

The Last of Us – Craig Mazin por muito, muito tempo

Sucessão – Jesse Armstrong para o casamento de Connor

O Lótus Branco – Mike White para Arrivalderci

Escrevendo para uma série ou filme limitado ou antológico

Beef – Lee Sung Jin por The Birds Don’t Sing, They Screech In Pain

Ilha do Fogo – Joel Kim Booster (Hulu)

Fleishman está em apuros – Taffy Brodesser-Akner para Me-Time

Presa – Patrick Aison e Dan Trachtenberg (Hulu)

Swarm – Janine Nabers e Donald Glover para StungWeird: A História de Al Yankovic – Al Yankovic e Eric Appel

Escrevendo para uma série de variedades

O programa diário com Trevor Noah

Semana passada esta noite com John Oliver

Tarde da noite com Seth Meyers

O último show com Stephen Colbert

Sábado à noite ao vivo

Direção de uma série de comédia

Barry – Bill Hader por Uau

O Urso – Christopher Storer para revisão

A Maravilhosa Sra. Maisel – Amy Sherman-Palladino por Quatro Minutos

The Ms Pat Show – Mary Lou Belli por Don’t Touch My Hair (BET +)

Ted Lasso – Declan Lowney por tanto tempo, adeus

Quarta-feira – Tim Burton para a criança de quarta-feira está cheia de tristeza

Direção de uma série dramática

Andor – Benjamin Caron por Rix Road

Irmãs Más – Dearbhla Walsh para The Prick

The Last of Us – Peter Hoar por muito, muito tempo

Sucessão – Andrij Parekh para a América decide

Sucessão – Mark Mylod para o casamento de Connor

Sucessão – Lorene Scafaria for Living+

O Lótus Branco – Mike White para Arrivalderci

Direção de uma série ou filme limitado ou antológico

Carne – Lee Sung Jin para Figuras de Luz

Carne – Jake Schreier por O Grande Fabricante

Dahmer – Monstro: A História de Jeffrey Dahmer – Carl Franklin por Bad Meat

Dahmer – Monstro: A História de Jeffrey Dahmer – Paris Barclay para Silenciados

Fleishman está em apuros – Valerie Faris e Jonathan Dayton para Me-Time

Presa – Dan Trachtenberg