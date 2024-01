Vencedores do Globo de Ouro 2024: lista completa dos vencedores deste ano

Tele Prêmios Globo de Ouro é um dos eventos mais esperados pelos cinéfilos de todo o mundo. A cerimônia, que acontece ano após ano em janeiro desde 1944, é o início oficial da temporada de premiações do melhor do cinema e um dos melhores termômetros para o cinema. Prêmios da Academia que são apresentados em fevereiro.

Este ano, a lista de indicados para Melhor Filme – Drama inclui Anatomia de uma Queda, Assassinos da Lua Flor, Maestro, Oppenheimer, Vidas Passadas, e a Zona de Interesse.

Enquanto isso, o Melhor Diretor – Filme lista é composta por Bradley Cooper para o Mestre, Céline Canção para vidas passadas, Cristóvão Nolan para Oppenheimer, Greta Gerwig para Barbie, Martin Scorsese para Assassinos da Lua das Flores, e Yorgos Lanthimos para coisas pobres.

Os dois filmes com mais indicações são Oppenheimer e Barbieambos com nove, embora três das indicações deste último sejam para Melhor Canção Original.

Além de Melhor Filme – Drama, Oppenheimer tem indicações para Melhor Desempenho Masculinocom Cillian Murphy; Melhor Performance Feminina em Papel Coadjuvante, com Emily Blunt; e Melhor Performance Masculina em Papel Coadjuvantecom Robert Downey Jr., entre outras indicações.

Os vencedores serão anunciados hoje à noite no hotel The Beverly Hilton em Beverly Hills, Califórnia.

Estas são as listas de indicados ao Globo de Ouro de 2024:

Melhor Filme – Drama

Anatomia de uma Queda

Assassinos da Lua Flor

Maestro

Oppenheimer

Vidas Passadas

A zona de interesse

Melhor Filme – Musical ou Comédia

Ar

Ficção Americana

Barbie

Remanescentes, Os

Maio dezembro

Pobres coisas

Melhor Filme – Animado

O Menino e a Garça, O

Elementar

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Suzume

O filme Super Mario Bros.

Desejar

Conquista cinematográfica e de bilheteria

Barbie

Guardiões da Galáxia Vol. 3

John Wick: Capítulo 4

Missão: Impossível – Dead Reckoning Parte 1

Oppenheimer

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Taylor Swift: a turnê Eras

O filme Super Mario Bros.

Melhor Filme – Idioma Não Inglês

Anatomia de uma Queda

Folhas caídas

Eu capitão

Vidas Passadas

Sociedade da Neve

A zona de interesse

Melhor Performance de uma Atriz em Filme – Drama

Annette Bening – Nyad

Cailee Spaeny – Priscila

Carey Mulligan – Maestro

Greta Lee – Vidas Passadas

Lily Gladstone – Assassinos da Lua das Flores

Sandra Hller – Anatomia de uma Queda

Melhor Performance de Ator Masculino em Filme – Drama

Andrew Scott – Todos nós, estranhos

Barry Keoghan – Saltburn

Bradley Cooper – Maestro

Cillian Murphy-Oppenheimer

Colman Domingo – Rustin

Leonardo DiCaprio – Assassinos da Lua Flor

Melhor Performance de uma Atriz em Filme – Musical ou Comédia

Alma Pysti – Folhas Caídas

Emma Stone – Coitadinhas

Fantasia Barrino – A Cor Púrpura (2023)

Jennifer Lawrence – Sem ressentimentos

Margot Robbie-Barbie

Natalie Portman – maio dezembro

Melhor Performance de Ator Masculino em Filme – Musical ou Comédia

Jeffrey Wright – Ficção Americana

Joaquin Phoenix – Beau está com medo

Matt Damon – Ar

Nicolas Cage – cenário de sonho

Paul Giamatti – Remanescentes, O

Timothe Chalamet – Wonka

Melhor atuação de uma atriz coadjuvante em qualquer filme

Danielle Brooks – A Cor Roxa (2023)

Da’Vine Joy Randolph – Holdovers, The

Emily Blunt-Oppenheimer

Jodie Foster – Nyad

Julianne Moore – maio dezembro

Rosamund Pike – Saltburn

Melhor Performance de um Ator Masculino em Papel Coadjuvante em qualquer Filme

Charles Melton – maio dezembro

Mark Ruffalo – Coitadinhos

Robert De Niro – Assassinos da Lua das Flores

Robert Downey Jr.

Ryan Gosling-Barbie

Willem Dafoe – Coitados

Melhor Diretor – Filme

Bradley Cooper – Maestro

Celine Song – Vidas Passadas

Christopher Nolan-Oppenheimer

Greta Gerwig-Barbie

Martin Scorsese – Assassinos da Lua das Flores

Yorgos Lanthimos – Coitados

Melhor Roteiro – Filme

Celine Song – Vidas Passadas

Christopher Nolan-Oppenheimer

Eric Roth, Martin Scorsese – Assassinos da Lua das Flores

Greta Gerwig, Noah Baumbach – Barbie

Justine Triet, Arthur Harari – Anatomia de uma Queda

Tony McNamara – Coitadinhos

Melhor Trilha Sonora Original – Filme

Daniel Pemberton – Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Jerskin Fendrix – Coitados

Joe Hisaishi – O Menino e a Garça, O

Ludwig Gransson-Oppenheimer

Mica Levi – A Zona de Interesse

Robbie Robertson – Assassinos da Lua das Flores

Melhor Canção Original – Filme

Viciado em romance – Ela veio até mim – Bruce Springsteen

Dançar a noite – Barbie – Mark Ronson, Andrew Wyatt, Dua Lipa, Caroline Ailin

Eu sou apenas Ken -Barbie-Mark Ronson, Andrew Wyatt

Pêssegos – O filme Super Mario Bros. – Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond, John Spiker

Caminho para a liberdade – Rustin – Lenny Kravitz

Para que fui feito? – Barbie – Billie Eilish, Finneas O’Connell

Melhor Série de Televisão – Drama

1923

Coroa, A

Diplomata, O

O Último de Nós, O

Programa matinal, O

Sucessão

Melhor Série de Televisão – Musical ou Comédia

Abbott Elementar

Barry

Suportar o

Dever do júri

Apenas assassinatos no prédio

Ted Lasso

Melhor série limitada de televisão, série de antologia ou filme feito para televisão

Toda a luz que não podemos ver

Carne bovina

Daisy Jones e os Seis

Fargo

Companheiros de viagem

Aulas de Química

Melhor Performance de Ator Feminino em Série de Televisão – Drama

Bella Ramsey – O Último de Nós, O

Emma Stone – Maldição, A

Helen Mirren – 1923

Imelda Staunton – Coroa, A

Keri Russell – Diplomata, A

Sarah Snook – Sucessão

Melhor Performance de Ator Masculino em Série de Televisão – Drama

Brian Cox – Sucessão

Dominic West – Coroa, O

Gary Oldman – cavalos lentos

Jeremy Strong – Sucessão

Kieran Culkin – Sucessão

Pedro Pascal – O Último de Nós, O

Melhor Performance de Atriz em Série de Televisão – Musical ou Comédia

Ayo Edebiri – Urso, O

Elle Fanning – Ótimo, A

Natasha Lyonne – Cara de Pôquer

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Rachel Brosnahan – Maravilhosa Sra. Maisel, A

Selena Gomez – Apenas Assassinatos no Prédio

Melhor Performance de Ator Masculino em Série de Televisão – Musical ou Comédia

Bill Hader-Barry

Jason Segel – Encolhendo

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Jeremy Allen White – Urso, O

Martin Short – Apenas Assassinatos no Prédio

Steve Martin – Apenas Assassinatos no Prédio

Melhor atuação de uma atriz em série limitada, série antológica ou filme feito para televisão

Ali Wong – carne bovina

Brie Larson – Lições de Química

Elizabeth Olsen – Amor e Morte

Templo Juno – Fargo

Rachel Weisz – Ringers Mortos

Riley Keough – Daisy Jones e os Seis

Melhor desempenho de um ator masculino em uma série limitada, série antológica ou filme feito para televisão

David Oyelowo – Homens da lei: Bass Reeves

Jon Hamm – Fargo

Matt Bomer – companheiros de viagem

Sam Claflin – Daisy Jones e os Seis

Steven Yeun – Carne

Woody Harrelson – Encanadores da Casa Branca

Melhor Performance de uma Atriz Coadjuvante na Televisão

Abby Elliott – Urso, O

Christina Ricci – Jaquetas Amarelas

Elizabeth Debicki Coroa, A

Hannah Waddingham – Ted Lasso

J. Smith-Cameron – Sucessão

Meryl Streep – Apenas Assassinatos no Prédio

Melhor Performance de um Ator Masculino em Papel Coadjuvante na Televisão

Alan Ruck – Sucessão

Alexander Skarsgrd – Sucessão

Billy Crudup – programa matinal, o

Ebon Moss-Bachrach – Urso, O

James Marsden – Dever do Júri

Matthew Macfadyen – Sucessão

Melhor Performance em Stand-Up Comedy na Televisão