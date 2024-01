Vencedores do Globo de Ouro: Quem ganhou mais Globos de Ouro na história?

Tele 81º Globos dourados a cerimônia está quase chegando e com a cerimônia acontecendo em Beverly Hills, não é surpresa que as celebridades compareçam ao evento na noite de domingo.

Será um novo visual Globos dourados cerimônia para 2024, com uma nova emissora na CBS e uma cara nova no palco, e uma série de novos lançamentos atingindo o auge em 2023.

A popularidade de Taylor Swift também foi aproveitada pelo Globo de OuroTwitter

Barbie superou seu gêmeo de lançamento, Oppenheimer, com nove indicações contra oito, e na TV, a série de sucesso da HBO, Succession, foi indicada nove vezes.

Comediante Jo Koy irá entreter os 300 membros votantes, com uma abundância de estrelas de Hollywood e celebridades de primeira linha, incluindo Ryan Gosling, Margot Robbie e Taylor Swift todos fazendo uma aparição.

Depois de anos de números decrescentes, os organizadores esperam que a 81ª edição da cerimônia seja a melhor até agora.

Ao longo dos anos, vários atores dedicaram-se à recolha de prémios quase anualmente, tal é a natureza cativante do seu trabalho na televisão e no cinema.

Nada mais do que Barbara Streisando cantor icônico que detém o recorde de mais Globos dourados. Agora com 81 anos, Streisand coletou 10 prêmios colossais, incluindo categorias competitivas e honorárias.

Streisand prevaleceu como atriz (três vezes), compositora, diretora, produtora, além do Prêmio Henrietta não competitivo (três vezes)

A cantora e atriz é seguida de perto por Tom Hankse Meryl Streepque possuem nove prêmios cada, após carreiras brilhantes em Hollywood.

Hanks ganhou como ator e produtor, enquanto todos StreepAs vitórias de foram por atuação. Além disso, todos os três também receberam um título honorário Cecil B. DeMille Prêmio.

Quem foi mais indicado ao Globo de Ouro?

Ela pode não ter liderado a lista com mais vitórias, mas Meryl StreepAs excelentes exibições de Em sua carreira fizeram com que ela fosse indicada 33 vezes.

A estrela de ‘Devil Wears Prada’ está muito à frente de qualquer outro ator da lista,

O próximo nome mais alto é compositor John Williamsque é o segundo com 27.