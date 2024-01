Vendas de camisas de Joe Flacco aumentam 400% em meio à improvável sequência de vitórias dos Browns

O Dawg Pound está se recuperando Joe Flacco com suas carteiras em meio à surpreendente sequência de vitórias dos Browns… com os fãs correndo para comprar a camisa do QB backup-backup-backup!!!

A jornada do ex-vencedor do Super Bowl de volta ao campo de futebol tem sido uma das maiores histórias da temporada – ele passou de sentado no sofá aos domingos para liderar os Browns com um recorde de 4-1 depois que o Cleveland perdeu. Deshaun Watson e novato Dorian Thompson-Robinson a lesões.

TMZ Esportes aprendeu… Bem. 15 fios têm sido uma mercadoria quente desde que Flacco assumiu o centro em dezembro.

Fanatics – o parceiro oficial de comércio eletrônico da liga – nos diz que Flacco está entre as 20 camisas mais populares da NFL… e atualmente é o jogador mais vendido dos Browns.

Na verdade, fomos informados de que as vendas aumentaram mais de 400% durante o período de sua primeira vitória em 1º de dezembro. 10 em seu desempenho que garantiu a vaga nos playoffs no Thursday Night Football contra seu ex-time New York Jets em dezembro. 28.

Para sua informação, Flacco liderou os Browns com 1.616 jardas e 13 touchdowns em apenas cinco jogos … o que é mais do que ele tinha quando jogou pelos Jets em DUAS temporadas.

Tem sido uma história bastante alegre depois que Flacco tentou encontrar um novo lar nas últimas cinco temporadas. Lembre-se, Joe assinou com o Denver Broncos, Jets e Philadelphia Eagles depois de passar 11 anos no Baltimore Ravens.

Ele venceu o Super Bowl XLVII com os Ravens em 2013, o segundo na história da franquia.