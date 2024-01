Vergil Ortiz consegue 20º nocaute em 20 lutas no primeiro round: Foi uma boa paralisação do árbitro?

Vergílio Ortiz Jr. (20-0, 20 KOs) estava voltando aos ringues pela primeira vez desde agosto de 2022 em luta contra Fredrick Lawson na qual nocauteou Lawson aos 2h30 do primeiro round.

Virgílio25 anos, estava fazendo uma curva Lawson no último minuto do primeiro round e então atacou-o com uma série de combinações.

Juiz Semanas de Tony , também criticado por sua intervenção na briga Rolando Romero-Ismael Barroso, decidiu interromper a ação e, na opinião de Ortiz, a paralisação “salvou Lawson”. No entanto, alguns acreditam que Weeks interveio demasiado rapidamente.

De qualquer forma, parece improvável que Lawson tivesse conseguido acompanhar Ortizque esteve em alta, não só pelo 20º nocaute em 20 lutas, mas por superar os problemas de saúde e estar mais uma vez entre os lutadores a serem observados.

Ortiz teve suas próprias batalhas fora do ringue

O americano estava a caminho do estrelato, mas vários problemas o impediram. Uma vez esquecido o covid, sua luta contra Eimantas Stanionis foi adiado até três vezes devido a uma condição conhecida como rabdomiólise, na qual as fibras musculares se rompem e são liberadas no sangue, podendo causar insuficiência renal.

Isso significou que cortes repentinos de peso levaram até Ortiz desmaiar, um aviso de algo que poderia ser pior. Depois de estudar como poderia continuar sua carreira no boxe com o mínimo de danos possível ao corpo, ele decidiu subir para o super meio-médio, categoria menos arriscada para ele.

De volta ao ringue, Virgílio delineou seus planos após a luta.

“Essa é a minha vocação; é para isso que fui feito e quero continuar fazendo isso. Tem muitos lutadores que quero lutar, mas o Tim Tszyu, com todo o respeito, é o próximo. seria uma honra lutar com ele”, Ortiz adicionado.