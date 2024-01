Vergil Ortiz Jr. derrota Fredrick Lawson no primeiro round por paralisação duvidosa de Tony Weeks

Vergílio Ortiz Jr.. (20-0-0, 20 KOs) derrotado Fredrick Lawson (33-4-0, 22 KOs) na noite de sábado no The Theatre at Virgin Hotels Las Vegas em Las Vegas por meio de uma paralisação questionável no primeiro round pelo árbitro Semanas de Tony.

Ortiz Jr., 25 anos, voltou de uma folga de 17 meses para fazer sua estreia no peso médio júnior (156 libras) e provavelmente teria ficado melhor com mais alguns rounds para tirar a ferrugem.

Investigação sobre apostas suspeitas na eliminatória de Jake Paul causa preocupação

Lawson, 34, em nenhum momento pareceu vacilante enquanto estava contra as cordas enquanto Ortiz desferia golpe após golpe que acertou principalmente em suas luvas. Ele provavelmente recorrerá da paralisação antecipada.

Ortiz Jr. não se deixa abalar pela polêmica e instantaneamente volta sua atenção para o campeão da categoria Tim Tszyucom quem ele quer lutar na Austrália.

Tony Weeks sob ataque por mais uma paralisação grave

Weeks, 67, teve outra paralisação antecipada em maio de 2023, quando deu Rolando Romero e vitória por nocaute técnico Ismael Barroso apesar da troca final incluir ambos os lutadores sendo atingidos.

O Comissão Atlética do Estado de Nevada ainda não abordou o assunto quase um ano depois e provavelmente fará o mesmo na última controvérsia de Weeks.

Ortiz Jr. provavelmente teria vencido a luta contra Lawson nos primeiros rounds, de qualquer maneira, e não merece nenhuma culpa pela paralisação precoce de Weeks, mas isso não impedirá os fãs de boxe de redirecionar suas frustrações para ele.