Verificação de estímulo de $ 1.312: Quem receberá o pagamento nos próximos dias?

Elegível Alasca os residentes podem reivindicar até $ 1.312 do Departamento de Receita em questão de dias, mas quais são exatamente os critérios para conseguir isso verificação de estímulo?

Para receber o pagamento nos próximos dias, eles tiveram que se enquadrar no Dividendo do Fundo Permanente de 2023 e também não receberam nenhuma distribuição. Isso significa que eles receberão o pagamento esta semana.

Para outros, os residentes com o status de “Elegível-Não Pago” antes de quarta-feira, 10 de janeiro, embora ainda não tenham recebido o pagamento de 2023, receberão um cheque em 18 de janeiro.

Outras condições incluem a intenção de permanecer como residente de Alaksa indefinidamente, embora também não seja um criminoso condenado.

“O PFD de 2023 marca o 42º ano em que os habitantes do Alasca receberam sua parte da riqueza dos recursos naturais do estado”, disse o comissário do Departamento de Receitas do Alasca, Adam Crum, em um comunicado. “Gostaria de agradecer à nossa Divisão de Dividendos do Fundo Permanente pelo seu trabalho incansável durante todo o ano na administração do programa e no processamento dos pedidos.

Quando devo me inscrever para 2024?

O processo se repete para aqueles que desejam obter o Dividendo do Fundo Permanente de 2024, o que significa que os habitantes do Alasca podem continuar a se inscrever, por meio de formulário em papel ou online, até 31 de março de 2024.

O que é estímulo?

O estímulo, no contexto da economia, refere-se aos esforços liderados pelo governo para impulsionar a actividade económica e contrariar as recessões. Envolve a injecção de recursos financeiros na economia dos EUA para estimular os gastos, o investimento e o crescimento económico geral.

As medidas de estímulo geralmente incluem pagamentos diretos a indivíduos ou famílias, incentivos fiscais e aumento dos gastos do governo em infraestruturas ou programas sociais.

Estas iniciativas visam reforçar a confiança dos consumidores, prevenir a perda de empregos e apoiar as empresas durante períodos económicos difíceis, como recessões ou crises como a pandemia de COVID-19. O objetivo é promover a recuperação, manter a estabilidade financeira e mitigar os impactos negativos das crises económicas sobre os indivíduos e as empresas.