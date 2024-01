Verifique quais cidades terão ANTECIPAÇÃO no pagamento do Bolsa Família em janeiro

Finalmente no início deste ano, uma notícia importante foi divulgada para os beneficiários do Bolsa Família: as datas de pagamento do programa foram adiantadas! Logo depois esta mudança tem o potencial de impactar positivamente a vida de milhões de famílias que dependem desse suporte financeiro.

Dessa forma para compreender como essa antecipação pode influenciar o dia a dia dos beneficiários ou interessados, é essencial conferir informações detalhadas sobre as novas datas e os possíveis efeitos.

Como resultado, estamos aqui para manter você atualizado sobre essa novidade que pode fazer a diferença no seu planejamento financeiro.

Antecipação do Bolsa Família em janeiro

Em suma no Diário Oficial da União (DOU), o governo federal divulgou uma lista atualizada, incluindo mais 31 cidades que estão em estado de emergência. Contudo, estes municípios abrangem diversas circunstâncias e estão localizados em diferentes estados, como Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Santa Catarina e Ceará.

Paraíba

Livramento;

Diamante;

Cuité;

Areial;

Salgado de São Félix;

Poço Dantas;

Cacimba de Areia;

Seridó;

São José dos Cordeiros;

Junco do Seridó;

São José de Princesa.

Pernambuco

Caetés;

Pombos;

Passira;

Exu;

Brejinho;

Pedra.



Rio Grande do Sul

Ijuí;

Alegrete;

Pinheirinho do Vale;

Rodeio Bonito;

Rondinha;

Nova Roma do Sul.

Bahia

Cordeiros;

Condeúba;

Contendas do Sincorá.

Pará

Santa Catarina

Balneário Gaivota;

Paial;

Araquari.

Ceará

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família

Antes de tudo, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome divulgou os calendários de pagamentos do Bolsa Família para 2024 no mês passado. Primordialmente confirmou-se que os pagamentos seguirão o padrão de liberação nos 10 últimos dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando ocorrerão antes do Natal.

Por exemplo, em janeiro, os pagamentos começarão em 18 de janeiro e seguirão até o dia 31, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Assim seja é importante salientar que a renda per capita para se qualificar ao programa é de até R$ 218 mensais.

O calendário de pagamento do Bolsa Família de janeiro de 2024 já está disponível:

18 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 1;

19 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 2;

22 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 3;

23 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 4;

24 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 5;

25 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 6;

26 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 7;

29 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 8;

30 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 9;

31 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 0.

Valores do Bolsa Família

Contudo os usuários podem acessar os valores do Bolsa Família através do aplicativo Caixa Tem, onde podem conferir o extrato do benefício, realizar transações via PIX e pagar contas. Acima de tudo garantir a continuidade do Bolsa Família em 2024 requer a regularização do CPF e a atualização dos dados no Cadastro Único (CadÚnico).

Portanto, é fundamental verificar a situação do CPF para certificar-se de que não há pendências com a Receita Federal. Caso haja irregularidades, é necessário contatá-los para regularizar a situação. Bem como após resolver quaisquer pendências no CPF, é crucial manter os dados atualizados no Cadastro Único para garantir a continuidade do benefício.