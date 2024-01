Vestibular 2024: UFSM aplica provas neste sábado (13)

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) é uma instituição de ensino superior pública que possui a sua sede principal na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

A instituição oferece uma grande quantidade de opções diferentes para os seus estudantes em termos de cursos de graduação e oportunidades, atraindo milhares de estudantes todos os anos.

Os estudantes inscritos nesta edição do Processo Seletivo Seriado (Vestibular) devem ficar atentos: as provas começarão a ser aplicadas neste sábado, 13 de janeiro.

Dessa maneira, para que você consiga participar das provas e entender como elas irão funcionar, separamos um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da UFSM. Vamos conferir!

Vestibular UFSM 2024: provas são aplicadas neste fim de semana

Conforme indicado no calendário oficial do Processo Seletivo Seriado, as provas do Vestibular 2024 da UFSM serão aplicadas serão aplicadas de forma presencial neste fim de semana, dias 13 e 14 de janeiro de 2024.

Nesta edição do Vestibular da UFSM, as provas serão divididas em duas etapas:

13 de janeiro: período vespertino, das 13h30 às 16h30;

14 de janeiro: período matutino, das 8h às 12h, e período vespertino, das 13h30 às 16h30.

Neste sábado, 13 de janeiro, as provas serão compostas por 40 questões de múltipla escolha sobre as seguintes disciplinas estudadas ao longo do ensino médio: Filosofia e Sociologia, Geografia, História, Química, Física, Biologia, Matemática, Arte e Educação Física, Língua Estrangeira (Língua Espanhola ou Língua Inglesa), Língua Portuguesa e Literatura.



Você também pode gostar:

Neste domingo, 14 de janeiro, as provas serão aplicadas em dois períodos (matutino e vespertino). No período matutino, os candidatos deverão resolver 40 questões objetivas sobre disciplinas estudadas ao longo do ensino médio. No período da tarde, por sua vez, os estudantes responderão outras 40 questões e deverão escrever uma redação a partir do tema proposto pela banca examinadora do Vestibular 2024.

Ficou com alguma dúvida sobre a realização das provas? Acesse o Manual do Vestibular 2024 e consulte mais informações sobre o processo seletivo da UFSM.

Vestibular UFSM 2024: funcionamento das inscrições

As inscrições do Vestibular 2024 da UFSM foram encerradas no dia 22 de dezembro de 2023 e todos os estudantes puderam se inscrever somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da PROGRAD, a Pró-Reitoria de Graduação da UFSM.

Todos os estudantes precisaram realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 80,00. A taxa poderá ser paga até o dia 26 de dezembro. Mas, devemos destacar que aUFSM também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Vestibular UFSM 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a UFSM está oferecendo 1.831 vagas para cursos de graduação. Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

As vagas oferecidas pela UFSM serão divididas da seguinte forma:

122 vagas para os cursos do campus de Cachoeira do Sul;



120 vagas para os cursos do campus de Frederico Westphalen;



127 vagas para os cursos do campus de Palmeira das Missões;



1.462 vagas para os cursos do campus de Sede de Santa Maria.



Além das vagas mencionadas, a UFSM também irá oferecer vagas para os candidatos medalhistas em competições de conhecimento que tenham concluído o ensino médio em escola da rede pública ou privada e para os estudantes com idade igual ou superior a 60 anos que concluíram o ensino médio em escola da rede pública ou privada.

Por fim, devemos destacar que a UFSM irá usar as ações afirmativas (sistema de cotas) no Vestibular, reservando vagas para os candidatos que fizerem parte de determinadas categorias.

Vestibular UFSM 2024: divulgação dos gabaritos e resultados

O gabarito preliminar das provas do Vestibular 2024 será divulgado pela UFMS no dia 15 de janeiro e todos os candidatos poderão enviar recursos em até 48 horas após a divulgação do documento. Após a análise dos recursos, o gabarito definitivo será divulgado até o dia 26 de janeiro.

A UFSM ainda não divulgou a data em que o resultado final do Vestibular 2024 será divulgado para os candidatos.