Vestibular de Medicina 2024: Faculdade Pitágoras está com inscrições abertas

A Faculdade Pitágoras é uma instituição de ensino superior privada que foi fundada no ano de 2000 e que possui unidades nas cidades de Eunápolis, Codó, Babacal e outras.

Atualmente, a Pitágoras conta com mais de cinquenta unidades em todo o país e oferece vagas em seus muitos cursos diferentes. Porém, o curso mais ambicionado pelos estudantes é Medicina.

Se você quer estudar Medicina a instituição, está com sorte. As inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 do campus de Bacabal estão abertas.

Assim, para que você consiga fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Faculdade Pitágoras, incluindo principais datas e funcionamento da seleção. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina 2024 Pitágoras: inscrições abertas

O período de inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da Faculdade Pitágoras já começou e todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 15 de janeiro de 2024.

As inscrições deverão ser realizadas de forma somente de forma online online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na página dedicada ao vestibular no site da Strix Educação, responsável pelo processo seletivo. Não serão aceitas inscrições de outras formas.

Segundo as informações indicadas no edital, poderão participar do Vestibular de Medicina 2024 os candidatos que puderem comprovar a conclusão do Ensino Médio ou equivalente no momento da matrícula.



Você também pode gostar:

Além disso, a Faculdade Pitágoras recomenda que os candidatos realizem um pré-teste da plataforma online até o dia 18 de janeiro. Para realização do simulado da plataforma de provas, é indispensável ao candidato o conhecimento do “Guia do Candidato” que foi publicado na página do processo seletivo no site da Strix Educação.

Ficou com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da Faculdade Pitágoras e confira mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina 2024 Pitágoras: taxa de inscrição

Todos os candidatos interessados em participar do Vestibular de Medicina da Faculdade Pitágoras deverão pagar uma taxa de inscrição de R$250,00.

O pagamento poderá ser efetuado boleto bancário para os candidatos que pagarem até o dia 11 de janeiro. Os candidatos que realizarem o pagamento a partir do dia 12 de janeiro, porém, poderão pagar somente via PIX ou cartão de crédito.

Vestibular de Medicina 2024: funcionamento da prova online

O Vestibular de Medicina Unificado 2024 da Faculdade Pitágoras prevê a aplicação de uma prova online para todos os candidatos.

A prova será realizada no dia 20 de janeiro e será formada por uma proposta de redação e por 30 questões de múltipla escolha sobre disciplinas estudadas ao longo do ensino médio. As questões serão divididas em quatro áreas do conhecimento:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT);

Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT);

Matemática e suas Tecnologias (MT);

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT).

Todos os estudantes poderão acessar a plataforma para a realização das provas das 13h15 às 13h59 (horário de Brasília).

Vestibular de Medicina 2024 Pitágoras: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a Faculdade Pitágoras irá oferecer 47 vagas para o curso de Medicina ministrado na unidade de Bacabal.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina 2024 Pitágoras: publicação do gabarito e resultado

Todos os candidatos poderão consultar a versão preliminar do gabarito a partir das 14h do primeiro dia útil posterior a aplicação das provas.

O resultado do Vestibular de Medicina da Faculdade Pitágoras, por sua vez, será divulgado no dia 26 de janeiro de 2024 e estará disponível nos sites da Strix Educação e também da Faculdade Pitágoras de Bacabal.

Os estudantes aprovados poderão realizar os procedimentos de matrícula na Faculdade Pitágoras entre os dias 29 e 31 de janeiro. Após o período, a instituição irá divulgar outras chamadas de candidatos aprovados.