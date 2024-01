Veterano do MMA Diego Braga, pai do finalista do PFL Gabriel Braga, morto no Brasil

A comunidade brasileira do MMA lamenta a morte de Diego Braga. O veterano do MMA de 44 anos foi morto pelo crime organizado no Rio de Janeiro, confirmou oficialmente a polícia na segunda-feira.

Braga revelou em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira que teve sua motocicleta roubada de sua garagem no final da noite de domingo. Segundo testemunhas, Braga decidiu ir até uma favela em busca do veículo, mas foi confundido por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho como integrante de uma milícia rival. Ele teria sido então morto.

Braga, líder da equipe Tropa Thai do Rio de Janeiro e instrutor de artes marciais para crianças carentes de favelas, treinou seu filho Gabriel Braga nas lutas de MMA, levando o jovem prospecto à final do peso pena do PFL em 2023. Gabriel perdeu a revanche para Jesus Pinedo na final de US$ 1 milhão.

Diego Braga foi lutador ativo de MMA entre 2003 e 2014, enfrentando nomes como Charles Oliveira, Milton Vieira e Adriano Martins, que acabaram competindo no UFC.

Braga treinou o lendário peso médio Anderson Silva em várias de suas últimas lutas no UFC e dividiu um card com seu filho Gabriel no Future MMA 7 em 2019, naquela que seria sua luta de aposentadoria. Pai e filho saíram vitoriosos naquela noite, com Diego encerrando a carreira com recorde de 23-8-1 no MMA, vencendo 16 de suas últimas 19 partidas.

“Meu filho já me encurralou muitas vezes”, disse Diego ao MMA Fighting antes da luta, “então este é um sonho que se tornou realidade para mim. Ele me inspirou a lutar novamente.”