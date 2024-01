Veterano dos Ravens faz Lamar Jackson ficar mal enquanto elogia outros jogadores habilidosos

Corvos de Baltimore volta completa Patrick Ricard marcou um touchdown de quatro jardas durante a derrota do time na Semana 17 do Golfinhos de Miami no domingo no M&T Bank Stadium e se tornou viral um dia depois por se tornar zagueiro Lamar Jackson ficar mal com seus comentários.

Ricard, 29 anos, claramente não teve a intenção de menosprezar Jackson, cuja oferta de MVP se deveu em grande parte ao fato de levar Baltimore sem tight end. Marcos Andrews, que pode retornar de lesão nos playoffs. Os comentários do zagueiro foram publicados na noite de domingo pelo Kyle Goon de A Bandeira de Baltimore.

“Não queremos ser apenas um cara fazendo todas as jogadas”, disse Ricard. “Para Lamar, isso lhe dá mais opções. Ele não precisa ser Super homen lá fora. Estou orgulhoso de todos os caras que semana após semana continuam fazendo jogadas. Apenas ignore o barulho e fique trancado.”

Jackson, 26, fez cinco passes para touchdown durante a derrota por 56-19 que garantiu aos Ravens um adeus na pós-temporada no primeiro turno com o primeiro lugar no ranking. AFC.

Lamar Jackson tem MVP na bolsa

Apesar dos comentários de seu companheiro de equipe, Jackson tem o prêmio de MVP na bolsa, o que o torna duas vezes campeão Jogador mais valiosomas ele quer o Super Bowl.

Os Ravens derrotaram os Dolphins e São Francisco 49erso Chefes de Kansas City não pareciam os mesmos nesta temporada e o Filadélfia Eagles estão em declínio. Este é o ano de Baltimore.

Os outros jogadores habilidosos dos Ravens que raramente recebem elogios, como Gus Edwards, Isaías provavelmente, Odell Beckham Jr. e Colina da Justiça precisarão estar no seu melhor para chegar ao Super Bowl. Jackson não é nenhum super-homem.