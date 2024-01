Victor Wembanyama pode se tornar o primeiro jogador ‘bilionário’ da NBA

incentivo de São Antônio novato Victor Wembanyama poderia se tornar o primeiro profissional da NBA a ganhar um contrato de um bilhão de dólares, e isso sem levar em conta os múltiplos patrocínios que certamente acompanharão seu sucesso.

Só por jogar basquete, ‘Wemby‘, o fenomenal jogador francês convocado pelo Esporas no último draft como primeira escolha, assinou seu primeiro contrato pelos próximos quatro anos e pouco mais de 55 milhões de dólares.

Spurs surpreendem Victor Wembanyama no aniversárioTwitter

Mas no futuro poderá haver acordos muito melhores, especialmente se, quando estiver em quadra, ele mostrar o que pode fazer e, mais cedo ou mais tarde, der provas disso.

Uma perspectiva ‘dourada’

Os limites contratuais que determinam a perspectiva do que ‘Wemby‘ pode ganhar, indicam que após seus quatro anos como ‘calouro’ ele poderia assinar uma prorrogação por cinco anos e quase 320 milhões de dólares.

No entanto, se as circunstâncias o favorecerem e a sua carreira experimentar uma ascensão constante e sustentada, aliada às conquistas que se espera serem possíveis com os texanos, o francês poderá ter o privilégio de assinar por mais cinco anos e 760 milhões de dólares, para ultrapassar o número mágico.

Mas é Da carne pronto para lidar com algo assim?

Confessou à Bloomberg que nem tinha pensado nisso, mas pelo menos naquilo que sabe fazer em campo já está na função.