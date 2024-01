Victor Wembanyama registra o primeiro triplo-duplo da carreira – será ele o jogador mais jovem da NBA a fazê-lo?

Victor Wembanyamaa primeira visita de Detroit o vi jogar apenas 22 minutos e acertar apenas seis de suas 16 tentativas de chute. Normalmente, essas estatísticas não pressagiam uma noite de sucesso. Mas este é Victor Wembanyama, que acaba de completar 20 anos e continua mostrando que é diferente de qualquer homem de dois metros que veio antes dele,

Wembanyama registrou na noite de quarta-feira o primeiro triplo-duplo de sua jovem carreira, marcando 16 pontos em 16 arremessos e adicionando 12 rebotes e 10 assistências contra o humilde Pistons. O momento do triplo-duplo de Wembanyama – que, estranhamente, contou com zero bloqueios – fez com que muitos se perguntassem se seria um novo recorde da NBA, visto que o francês completou 20 anos há menos de uma semana.

Quem é o jogador mais jovem a registrar um triplo-duplo?

Aos 19 anos e 84 dias, Josh Giddey, do Oklahoma City, era quase um pouco mais jovem que Wembanyama quando marcou um triplo-duplo contra o Dallas Mavericks em 2 de janeiro de 2022. Este continua sendo o recorde da NBA – e Giddey passou a registrar mais três triplos-duplos antes de completar 20 anos. LaMelo Ball, Markelle Fultz e Luka Doncic (quatro vezes) também registraram triplos duplos antes de completarem 20 anos.

No entanto, Wembanyama se tornou o jogador mais jovem na história da franquia dos Spurs a postar um triplo-duplo, e conquistou uma fatia da história da liga ao marcar o triplo-duplo na Little Caesars Arena sem registrar uma única virada. tornando-o o jogador mais jovem a cuidar tão bem da bola durante uma atuação triplo-duplo. Nos últimos 40 anos, apenas Russell Westbrook atingiu dois dígitos em três categorias jogando menos de 24 minutos.

Uma rara vitória para San Antonio

Além da noite histórica de Wembanyama, os Spurs se esforçaram ao máximo para conseguir uma vitória de 22 pontos sobre os Pistons – que não vencem desde que encerraram sua seqüência de 28 derrotas consecutivas em 30 de dezembro.

A vitória do San Antonio por 130-108 melhorou seu recorde para 6-30 – que continua sendo a pior marca na Conferência Oeste. Mas, ao contrário de outras noites desta temporada, Wembanyama recebeu ajuda para assumir a carga ofensiva. Os Spurs tiveram oito jogadores marcando pelo menos 10 pontos na noite de quarta-feira, e o banco de Gregg Popovich sozinho marcou 70 pontos – representando mais da metade do total do San Antonio na noite.

Enquanto isso, Detroit caiu ainda mais no abismo da NBA e parece estar a caminho de outra derrapagem de pelo menos 10 jogos. Os Pistons não tiveram o astro Cade Cunningham disponível na quarta-feira devido a uma distensão no joelho, embora o substituto Killian Hayes tenha registrado 12 assistências, o recorde do jogo. O centro Jalen Duren liderou todos os artilheiros com 21, mas o Detroit acertou menos de 46 por cento como equipe e apenas 31 por cento na faixa de três pontos.