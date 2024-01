Vídeo: Cris Cyborg destrói Kelsey Wickstrum em 81 segundos com nocaute brutal com um soco

Cris Cyborg precisou de pouco mais de um minuto para conquistar mais uma vitória no ringue de boxe.

A atual campeã peso-pena feminino do Bellator enfrentou Kelsey Wickstrom no WFC 163 na noite de sexta-feira no Pechanga Resort & Casino em Temecula, Califórnia. A luta principal terminou tão rápido quanto começou, quando Cyborg desferiu um feroz overhand de direita que feriu gravemente Wickstrum, levando a a luta foi interrompida depois que Wickstrum não conseguiu se levantar.

Confira abaixo o vídeo do nocaute.

Cyborg está agora com 3 a 0 no círculo quadrado desde 2022, com sexta à noite servindo como sua primeira vitória nos paralisações no ringue de boxe. Antes da curta noite de sexta-feira no escritório, Cyborg conquistou vitórias por decisão sobre Simone da Silva e Gabrielle Holloway, ao mesmo tempo que adicionou uma defesa de título do Bellator com uma vitória unilateral por nocaute técnico no primeiro round sobre Cat Zingano no Bellator 300 em outubro.

Quanto ao que vem por aí para Cyborg, e com a compra do Bellator pela PFL em novembro, o fundador da PFL, Donn Davis, expressou confiança de que a tão esperada luta entre Cyborg e Kayla Harrison acontecerá neste verão.