Assista ao vídeo ao vivo da coletiva de imprensa Serrano x Meinke com Jake Paul enquanto eles respondem a perguntas antes do evento de boxe de 2 de março no El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot em San Juan, Porto Rico. Serrano x Meinke vai ao ar ao vivo no pay-per-view DAZN.

A coletiva de imprensa está marcada para começar às 14h (horário do leste dos EUA).