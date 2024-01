O vídeo da coletiva de imprensa do UFC 297 apresentará muitas das principais estrelas do primeiro pay-per-view do UFC de 2024, na noite de quinta-feira.

O campeão peso médio do UFC Sean Strickland, o desafiante peso médio Dricus du Plessis, os desafiantes ao título peso galo Raquel Pennington e Mayra Bueno Silva, Mike Malott, Neil Magny, Chris Curtis, Marc-Andre Barriault, Arnold Allen e Movsar Evloev estão programados para aparecer na imprensa do UFC 297 conferência.

A coletiva de imprensa do UFC 297 está marcada para começar às 17h (horário do leste dos EUA).