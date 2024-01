Vídeo de ataque de tubarão nas Bahamas mostra criança vítima gritando

TMZ. com

Um vídeo assustador do ataque de tubarão a uma criança em um resort nas Bahamas mostra o menino de 10 anos gritando de dor… enquanto sua família entra em pânico para tirá-lo da água.

O TMZ obteve um vídeo do momento em que um tubarão em um dos tanques do resort Atlantis Bahamas, em Paradise Island, deu uma mordida em um menino de 10 anos de Maryland… um acidente estranho que foi absolutamente horrível de se ouvir falar, mas que agora pode ser visto.

Veja… outra família está filmando o tanque de tubarões e o toboágua, quando de repente – eles ouvem gritos do lado oposto… com pessoas emergindo apressadamente de uma experiência subaquática com tubarões-lixa e tubarões de recife.