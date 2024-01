Vídeo de luta de modelo ‘OF’, playoffs de T-Swift e NFL e Tom Cruise Dealin ‘

Tem sido uma semana movimentada no TMZ… cobrindo tudo, desde o Globo de Ouro até um Mili Vanilli divórcio, mas algumas histórias realmente se destacaram em nossos programas de TV – “TMZ on TV”, “TMZ Live” e “TMZ Sports” – então, confira você mesmo!



Para começar, entramos no novo vídeo emocionante da modelo OnlyFans Courtney Clenney, e seu caso de assassinato em Miami, no “TMZ Live”. Nós exibiu novas filmagens mostrando ela brigando com seu namorado morto, Christian Obumseli2 meses antes de ela matá-lo em seu condomínio em Miami… o que os promotores afirmam que ela fez intencionalmente.

Muitas pessoas online viam Clenney como o agressor no clipe selvagem – mas detalhamos como isso poderia ter um impacto em um grupo muito mais importante de pessoas… o júri.



De uma forma muito mais leve, também conversamos Tom Cruise no “TMZ on TV” e nas grandes notícias do cinema desta semana – o fato de ele assinou um mega acordo com WB para produzir e estrelar vários filmes de franquia … enquanto ele avança em “Top Gun 3”.

O problema … ele está fazendo ‘TP3’ com a Paramount, apesar de aparentemente ter dado a eles a indiferença para assinar com a WB, e até mesmo conseguir seu próprio escritório lá. Sim… interessante.



Finalmente, nossa equipe “TMZ Sports” entrou no grande fim de semana dos playoffs da NFL… e o aspecto disso que Swiftees em todos os lugares quer ouvir. Uma lenda do QB Brett Favre o que estava no programa para falar Taylor Swift‘s impacto no jogo da rodada de abertura de Travis Kelce contra os Dolphins.

Assista e veja como ele se sente sobre uma possível perda do Chiefs, e quem pode ser o culpado!!! 👀