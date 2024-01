Elle Brooke parece ter o número de AJ Bunker.

Brooke acertou uma mão direita devastadora no terceiro round para nocautear Bunker e ganhar o título dos médios do Misfits na noite de sábado na First Direct Arena em Leeds, Inglaterra.

Depois de um início desleixado, Brooke se acalmou conforme a luta avançava e acertou o chute decisivo que imediatamente destruiu Bunker e garantiu a vitória.

Brooke derrotou Bunker por decisão no encontro anterior.