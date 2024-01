Vídeo de Travis Kelce carregando uma menina derrete Swifties e pressiona Taylor Swift

Um vídeo da estrela da NFL Travis Kelce segurando uma menina se tornou viral, capturando os corações dos fãs, especialmente dos Swifties.

Os fãs não ficam apenas encantados com o lado paterno de Kelce, mas também são atraídos pelo desenrolar da história de uma possível futura família entre os dois. Será um sonho do Swiftie tornado realidade.

A filmagem foi tirada de uma cena do documentário “Kelce”, da Amazon Prime Video, que narra a jornada do pivô do Philadelphia Eagles, de 35 anos, ao longo da temporada 2022-2023, enquanto ele faz escolhas cruciais na família e na carreira. Neste momento particular, Jason Kelce apresenta a seu irmão de 33 anos, Travis Kelce, a mais recente adição à família.

Steven Singer, designer de joias da Filadélfia, entrou na mistura, expressando seu entusiasmo pelo potencial envolvimento entre Taylor Swift e Travis Kelce. Singer foi além ao oferecer a Kelce um anel personalizado no valor de US$ 1 milhão pela proposta.

Este gesto extravagante não só intensificou os rumores em torno do noivado, mas também colocou a cantora sob os holofotes como joalheira com grande interesse no romance de celebridades.