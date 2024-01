Vídeo do Misfits Boxing 12: Luis Pineda tira Ed Matthews do ringue na luta principal para vencer

Luis Pineda foi o adversário misterioso no evento principal do Misfits Boxing 12.

Pineda mandou Ed Matthews para o ringue com seu nocaute no segundo round para vencer o confronto Misfits Boxing 12 na noite de sábado na First Direct Arena em Leeds, Inglaterra.

Pineda não foi revelada a Matthews ou ao público até depois que Swarmz, BDave e Ginty foram apresentados como possíveis oponentes de Matthews no evento principal. Depois que os três possíveis adversários discutiram no ringue, a música de introdução de Pineda foi tocada e ele seguiu para o ringue.

Durante a luta, Pineda e Matthews marcaram knockdowns no primeiro round. Matthews estava caçando cabeças novamente no segundo round, mas Pineda encurralou Matthews com uma rajada e o derrubou nas cordas para garantir a vitória.