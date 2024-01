Vídeo do Misfits Boxing 12: Tristan Hamm derrota Not Logan Paul no primeiro round

Tristan Hamm não permitiu que Not Logan Paul entrasse na pista no Misfits Boxing 12 na tarde de sábado.

Hamm derrotou Not Logan Paul, conhecido como Rodney Petersen, nos primeiros segundos para garantir um nocaute no primeiro round no evento na First Direct Arena em Leeds, Inglaterra.

Após o sino de abertura, Hamm quase nocauteou Not Logan Paul em pé, nocauteando seu bocal e causando um pequeno atraso para que ele fosse colocado de volta. Assim que o bocal foi fixado, Hamm colocou Not Logan Paul fora para garantir a vitória.

Foi a estreia profissional de Hamm no Misfits Boxing 12, enquanto Not Logan Paul caiu para 0-1 em sua primeira luta profissional após uma carreira amadora de 0-6.