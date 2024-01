Vídeo do UFC 297: Jimmy Flick consegue finalização incrível de retorno sobre Malcolm Gordon

O UFC 297 começou com uma grande briga.

Na noite de sábado em Toronto, Jimmy Flick enfrentou Malcolm Gordon na primeira luta da noite pelo UFC 297, e os dois pesos moscas travaram uma batalha de ida e volta que viu Flick conseguir uma vitória por finalização no segundo round.

Logo no portão, Gordon invadiu a jaula e os dois homens trocaram golpes importantes antes de Gordon conseguir um bodylock e jogar Flick no chão. A partir daí, Gordon colocou Flick por cima com um ground and Pound pesado, enquanto Flick atacava com finalizações nas costas, quase travando um triângulo em um ponto. Gordon evitou e passou a maior parte do resto do round punindo Flick antes de tentar mergulhar em uma guilhotina perto do final do round, permitindo que Flick o revertesse e então atacasse um estrangulamento de Von Flue no final do round.

O ritmo frenético continuou no início do segundo round, com Gordon novamente atacando Flick, mas desta vez Gordon ficou um pouco agressivo demais, permitindo que Flick passasse por ele e pulasse nas costas. Na virada de Gordon, Flick travou um estrangulamento com triângulo de braço e após algum posicionamento, Gordon foi forçado a bater aos 1:17 do segundo round.

A vitória é a primeira de Flick desde que retornou ao UFC no ano passado, após uma breve aposentadoria do esporte, e vem acompanhada de algum dinheiro extra, já que ele leva para casa 20 por cento da bolsa de Gordon, depois que Gordon perdeu peso na sexta-feira.

Após a luta, Gordon tirou as luvas, tradicional expressão da aposentadoria, mas não deu entrevista para esclarecer se estava deixando o esporte para sempre.