Vídeo do UFC Vegas 84: Brunno Ferreira arrasa Phil Hawes com nocaute brutal no primeiro round

Brunno Ferreira somou mais um nocaute ao seu currículo com uma finalização devastadora no primeiro round sobre Phil Hawes no UFC Vegas 84.

Foi o começo do fim depois que Ferreira desarrolhou uma joelhada voadora perfeitamente cronometrada que acertou Hawes e o deixou com as pernas bambas. Ferreira aproveitou a abertura pressionando para frente e acertou com a mão esquerda que ricocheteou na têmpora de Hawes e o fez cair no chão.

Ferreira então disparou três golpes brutais que deixaram Hawes inconsciente quando o árbitro correu para interromper a luta aos 4:55 do primeiro round.

“Este jogo foi mapeado”, disse Ferreira após a vitória. “Tínhamos tudo planejado. Para finalizar essa luta, sabemos que tínhamos poder de fogo para derrubá-lo. O segredo para isso é que eu sou o Hulk. Tenho muito mais para mostrar para você.”

Os dois pesos médios arremessaram com força desde a primeira troca, com Ferreira avaliando a distância antes de realmente lançar suas combinações. Hawes parecia confortável no bolso, mas era um jogo perigoso de se jogar, com Ferreira voltando para ele a cada passo.

Foi só no final do round inicial que Ferreira realmente começou a encontrar um lar para seus melhores golpes, incluindo a joelhada voadora que mudou completamente o ímpeto a seu favor. Assim que acertou, Hawes ficou atordoado e apenas tentando sobreviver, com Ferreira buscando a finalização.

O soco que derrubou Hawes quase encerrou a luta, mas Ferreira acertou mais três no chão para completar, e isso levou a ação a um final dramático.

Após uma derrota decepcionante em sua última partida, Ferreira se recuperou de forma eficaz com a vitória no sábado, ao avançar para 2 a 1 no UFC com dois nocautes em seu cartel.