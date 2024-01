Vídeo do UFC Vegas 84: Jean Silva ordenha greve, dá surras unilaterais e comemoração de latidos de cachorro

Jean Silva entrou no UFC Vegas 84 como o maior favorito do card contra Westin Wilson e desferiu uma das derrotas mais incômodas dos últimos tempos.

Silva fechou como favorito em -900 para sua estreia no octógono e o Série de concorrentes o vencedor do contrato machucou Wilson várias vezes antes que o árbitro Marc Goddard misericordiosamente interrompesse a luta após um par de uppercuts violentos aos 4:13 do round de abertura.

Confira abaixo o vídeo do final.

Por mais reveladora que tenha sido a atuação durante a luta, Silva fez a comunidade do MMA reagir com sua caminhada até o octógono – marchando lenta e metodicamente em direção à jaula.

A celebração pós-luta de Silva pode ter superado ambas as coisas. O jovem de 27 anos – enquanto usava seus óculos “Fighting Nerd” – começou a latir como um cachorro repetidamente, mostrando que é uma das personalidades mais interessantes do peso pena.

A entrevista pós-luta com Michael Bisping incluiu até uma demonstração marcante com seu treinador.

Com a vitória, Silva já soma nove vitórias consecutivas, finalizando oito desses adversários no primeiro round. Wilson já foi finalizado no round de abertura em ambas as lutas no UFC.