Vídeo do UFC Vegas 84: Nikolas Motta derrota Tom Nolan com nocaute violento em 63 segundos

Nikolas Motta não se importou com as probabilidades em sua luta contra o altamente elogiado candidato Tom Nolan. Ele desferiu um nocaute impressionante em 63 segundos para causar a reviravolta no UFC Vegas 84.

Saindo de um decepcionante no contest em sua partida anterior, Motta tinha algo a provar na noite de sábado. Ele apoiou isso trocando golpe por golpe com Nolan, de 1,80 metro, que pisou no octógono com um recorde de invencibilidade e quatro finalizações consecutivas, incluindo sua aparição no Série de concorrentes.

Nada disso importava muito para Motta, que rebateu Nolan a cada passo até acertar o australiano com um contra-ataque de direita perfeitamente cronometrado que o derrubou na tela. Motta seguiu Nolan até o chão, onde ele continuou a martelar os chutes até que o árbitro não teve escolha a não ser interromper a disputa.

O final veio com apenas 1:03 da rodada de abertura.

“Eu sabia que seria uma luta muito difícil”, disse Motta depois. “Tom Nolan, ele é um assassino. Eu o vi no elevador hoje e disse: ‘Sim, com certeza não vai ser uma luta chata.’ Eu sei que tenho muito poder e trabalho com alguns dos melhores. É ótimo.”

Nolan tem uma reputação de poder de fogo ofensivo feroz e saiu com armas em punho desde a primeira troca. Motta fez o mesmo, e isso poderia ter sido uma receita para o desastre contra um adversário mais longo e alto como Nolan.

Em vez disso, Motta acertou Nolan com alguns chutes fortes antes de desferir a combinação que derrubou seu oponente com rapidez.

Foi uma atuação impressionante de Motta, que volta à coluna das vitórias e ao mesmo tempo entrega a Nolan a primeira derrota de sua carreira.