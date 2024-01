Vídeo: Dricus du Plessis recebe estridentes boas-vindas do campeão no retorno à África do Sul

Dricus du Plessis cumpriu sua promessa.

O novo campeão dos médios prometeu trazer o título do UFC de volta ao seu país, a África do Sul, e cumpriu essa missão esta semana, derrotando Sean Strickland no UFC 297 e depois voltando para casa para uma recepção de herói na quinta-feira.

Assista abaixo a incrível recepção que du Plessis recebeu, cortesia da eNCA.

“Absolutamente incrível”, disse Du Plessis à eNCA. “É incrível, uau. Obrigado, África do Sul, isto é absolutamente incrível.”

Du Plessis foi cercado assim que chegou ao Aeroporto Internacional OR Tambo, em Kempton Park, com um grito alto de “DDP” ecoando na multidão. O lutador de 30 anos é o primeiro campeão sul-africano do UFC e o quarto nascido no continente africano, depois de Israel Adesanya (Nigéria), Francis Ngannou (Camarões) e Kamaru Usman (Nigéria).

Sua vitória por decisão dividida sobre Strickland melhorou o recorde de du Plessis no UFC para um impecável 7-0. Ele agora almeja uma luta rancorosa com Adesanya, que pode acontecer já no UFC 300, no dia 13 de abril, dependendo da saúde de du Plessis e quando Adesanya decidir retornar de um hiato autoimposto.

Caso a luta contra Adesanya não se concretize, du Plessis não terá falta de adversários em potencial, com o ex-campeão Robert Whittaker enfrentando Paulo Costa no UFC 298 em 17 de fevereiro, Brendan Allen colocando em jogo uma seqüência de seis vitórias consecutivas contra o ex-desafiante Marvin. Vettori em 6 de abril, e o invicto Khamzat Chimaev também fazendo campanha pela disputa pelo título.

Assista a mais imagens do retorno de du Plessis abaixo.