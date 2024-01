Vídeo: Jailton Almeida perde de brincadeira luta beneficente de MMA para homem com síndrome de Down

O desafiante peso pesado do UFC, Jailton Almeida, sofreu sua primeira derrota em anos, mas tudo por uma boa causa.

Sábado à noite, em Salvador, Brasil, o candidato em ascensão do UFC entrou na jaula do Demo Fight para enfrentar Álvaro Borges, atleta com síndrome de Down, em uma luta amistosa de MMA. Almeida disse ao MMA Fighting antes da luta que estava muito feliz em “ajudar o sonho do Álvaro a se tornar realidade”.

Borges lutou com “Malhadinho” e ainda tentou alguns chutes giratórios, e acabou acertando o toque com uma chave de braço no segundo assalto.

Assista ao concurso abaixo.

O fundador do Demo Fight, Demistocles Brito, disse ao MMA Fighting que sua decisão de marcar lutas especiais em quase todos os cards vem de seu amor por um sobrinho autista, dizendo que “o objetivo do Demo Fight é não apenas revelar novos talentos, mas também promover a inclusão”.

A próxima luta oficial de Almeida acontece no dia 9 de março, em Miami, no UFC 299, onde enfrenta Curtis Blaydes. O brasileiro vem em uma sequência perfeita de 6 a 0 no octógono, com cinco finalizações, enquanto Blaydes tenta se recuperar de uma derrota por nocaute para Sergei Pavlovich.