Vince McMahon processado por ex-funcionário da WWE que afirma ter traficado sexualmente com ela no trabalho

Um ex-funcionário da WWE está processando Vince McMahon … alegando que ele a agrediu sexualmente repetidamente, a traficou sexualmente – e depois a pagou para ficar quieta sobre tudo.

As alegações perturbadoras foram feitas por Janelle Grant em uma ação movida na quinta-feira em um tribunal federal em Connecticut.

No processo, Grant diz que conheceu McMahon em 2019… numa época em que ela estava no fundo do poço. Ela diz que seus pais tinham acabado de morrer… e ela estava lutando para encontrar trabalho.

No entanto, ela diz que depois de ser apresentada a McMahon por meio de um amigo em comum, ele prometeu conseguir um show para ela na WWE.

Mas, de acordo com o processo, enquanto McMahon estava encontrando para ela um cargo inicial em sua empresa… ele lentamente começou a usar suas “promessas de mudança de vida” para coagi-la a atos sexuais.

Grant disse que logo depois que lhe disseram que ela tinha um emprego de “administradora-coordenadora jurídica” com um salário de US$ 75 mil dentro da organização de luta livre de McMahon. … ele “a prendeu em uma situação impossível”. Ela disse que “temia consequências profissionais e pessoais adversas e retaliação legal se recusasse seus avanços” – e começou a se envolver no que chamou de atividade sexual não consensual com ele.

Grant disse no processo que o trabalho que ela recebeu exigia pouco trabalho. Na verdade, de acordo com o processo, ela recebeu uma função adicional na XFL de McMahon para ajudar a preencher seu tempo.

Grant, porém, afirma em seu processo que McMahon de repente parou de se referir a ela como uma amiga… e “em grande parte parou de falar com ela”. [her] fora de sexting e conversas de fantasia.” Ela alega que ele a forçou a enviar-lhe fotos explícitas, algumas das quais ela diz que ele compartilharia com outras pessoas na WWE. Pouco tempo depois, ela diz que ele recrutou outros homens e começou a traficar sexualmente com ela.

Ela diz que em maio de 2020, McMahon organizou um trio com ela e seu fisioterapeuta … dizendo que “ele perderia uma amizade se ela não continuasse com isso”. Ela afirma no processo que durante o encontro ele defecou em sua cabeça, mas a fez continuar a praticar atos sexuais com os dois enquanto estava coberta de fezes. Ela alega que nos dias seguintes ele mandou uma mensagem para ela: “Eu sou o único que possui você e controla quem eu quero transar com você”.

Vários meses depois, afirma o processo, McMahon recrutou John Laurinaitis – um ex-astro da WWE que na época era um executivo de alto escalão da empresa – “para se juntar a eles”.

Grant afirma que McMahon a pressionou para enviar fotos explícitas para Laurinaitis. Em dezembro de 2020, ela disse que McMahon providenciou para que ela fizesse um ménage à trois com Laurinaitis também.

Ela diz que nos meses seguintes foi transferida para o departamento de relações de talentos da WWE, onde se reportou a Laurinaitis. Assim que essa mudança aconteceu, ela afirmou em seu processo que havia uma expectativa tanto de McMahon quanto de Laurinaitis “de que ela se envolvesse sexualmente com Laurinaitis, tanto fisicamente quanto com conteúdo explícito”.

Em seu processo, Grant diz que ela foi instruída a “servir-se para [Laurinaitis] como ‘café da manhã’ “em um hotel próximo antes do início do dia de trabalho. Ela também afirma que McMahon mandou uma mensagem para ela:” Nos dias em que ele está na cidade, quero que ele transe com você todas as manhãs e mais tarde no escritório também. “

Ela diz que os acordos a deixaram “miserável e furiosa”, mas “em seus anos de experiência com McMahon, ela sabia que seus pedidos para parar seriam ignorados, na melhor das hipóteses, ou usados ​​para destruir sua carreira e reputação, na pior”.

Grant afirmou em seu processo que em junho de 2021, McMahon e Laurinaitis a estupraram no escritório de Laurinaitis. Ela diz que no início do encontro disse a eles “Não, não, não” e “Por favor, parem”, mas afirma que McMahon disse a ela: “Pegue, vadia”.

Grant diz que uma semana depois, McMahon forçou-a novamente em uma mesa de massagem na sede da WWE… antes de dar a ela US$ 15.000 em cartões-presente da Bloomingdale’s.

Grant também alegou em seu processo que McMahon a usou para ajudá-lo a contratar um Superstar da WWE. O processo descreve o talento como “um atleta mundialmente famoso e ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC”. Jornal de Wall Street informou quinta-feira que isso foi Brock Lesnar.

No processo, Grant afirma que McMahon ordenou que ela criasse “conteúdo sexual personalizado” para o WWE Superstar. Ela também diz que ele anunciou “um encontro sexual com ela” ao lutador enquanto tentava negociar um novo contrato.

No final das contas, Grant afirma em seu processo que McMahon se distanciou dela em janeiro de 2022… alegando que sua esposa, Linda McMahon, descobriu sobre o relacionamento deles. Grant diz que tudo levou ao pedido de McMahon para que ela assinasse um acordo de sigilo.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

No processo, Grant diz que concordou em receber US$ 3 milhões para assinar o NDA… mas ela afirma que depois de receber US$ 1 milhão, McMahon não fez mais pagamentos.

Grant diz que ficou traumatizada com toda a provação e agora está buscando indenização por danos não especificados… bem como que um juiz invalide seu NDA.