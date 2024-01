Vince McMahon renuncia ao TKO Group Holdings após processo alegando abuso sexual e tráfico

Vince McMahon está fora.

Na sexta-feira, o presidente da WWE, Nick Khan, informou aos funcionários que McMahon apresentou sua renúncia ao cargo de presidente executivo da TKO Group Holdings – a empresa fundida com o UFC e a WWE – e ele não terá mais qualquer associação com a empresa.

“Gostaria de informar que Vince McMahon apresentou sua renúncia de seus cargos como presidente executivo da TKO e no conselho de administração da TKO”, disse Khan em um e-mail aos funcionários. “Ele não terá mais uma função na TKO Group Holdings ou na WWE.”

A notícia chega apenas um dia depois que uma ex-funcionária da WWE chamada Janel Grant entrou com uma ação judicial em Connecticut contra McMahon, John Lauranaitis, o ex-chefe de relações de talentos da WWE, e da WWE com uma ampla gama de acusações perturbadoras, incluindo abuso sexual, agressão sexual e tráfico sexual.

Em uma declaração separada, McMahon manteve sua inocência em relação ao processo, mas no final decidiu renunciar ao seu cargo na TKO, onde continua sendo um dos maiores acionistas individuais da empresa.

“Mantenho minha declaração anterior de que o processo da Sra. Grant está repleto de mentiras, casos obscenos inventados que nunca ocorreram e é uma distorção vingativa da verdade”, disse McMahon. “Pretendo defender-me vigorosamente contra estas acusações infundadas e espero limpar o meu nome.

“No entanto, por respeito ao Universo WWE, ao extraordinário negócio de TKO e aos seus membros do conselho e acionistas, parceiros e constituintes, e a todos os funcionários e Superstars que ajudaram a tornar a WWE no líder global que é hoje, decidi demitir-me. da minha presidência executiva e do conselho de administração da TKO, com efeito imediato.”

O fim do reinado de McMahon no TKO ocorre menos de um ano depois que a WWE foi adquirida pela Endeavor e depois combinada em uma nova empresa com o UFC. O CEO da Endeavor, Ari Emanuel, desempenha a mesma função no TKO, juntamente com poder de voto que lhe permite manter o controle sobre toda a empresa.

No final das contas, o TKO não demitiu McMahon nem pediu que ele renunciasse, embora sua demissão tenha ocorrido rapidamente após o processo ter sido aberto.

McMahon se aposentou anteriormente da WWE em 2022, após alegações de pagamentos silenciosos em meio a uma investigação de má conduta sexual na equipe de luta livre profissional. McMahon deixou o cargo de presidente da WWE, mas foi uma saída de curta duração, já que o maior acionista da empresa retornou seis meses depois e voltou a se inserir no negócio.

A WWE acabou sendo vendida para a Endeavor em um acordo de grande sucesso, mas Emanuel disse na época que McMahon era um membro inestimável da equipe e nunca se falou em expulsá-lo da empresa.

“Sou o cara mais sortudo do mundo”, disse Emanuel em abril passado. “Porque eu tenho Vince McMahon, um visionário que vê além dos cantos. Eu tenho Dana White [at UFC] e o que construímos. Isso é bastante imparável.

“Combinados, é ar rarefeito, nós dois. Acho que os analistas verão que isso é bom para os acionistas da WWE e para os acionistas da Endeavor.”

No final, o relacionamento durou apenas nove meses em meio às últimas acusações e ao processo movido contra McMahon.