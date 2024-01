Vinicius veste o terno de Cristiano na Arábia: dois golaços e comemoração como CR7

Vinicius chegou ao Supercopa da Espanha final com fome de gol depois de não ter marcado desde que voltou de lesão.

E no Clássico, com todos assistindo ao jogo na Arábia Saudita, o O brasileiro virou o jogo de cabeça para baixo com dois gols em 10 minutos. O primeiro com Bellingham como seu parceiro. Na segunda, com Rodrygo. Dois grandes objetivos para elevar o moral… e homenagear Cristiano.

A confecção da tatuagem brutal de Vinicius Jr.Instagram

Vinicius comemora como CR7

vir coloque o dele Traje CR7 e marcou o primeiro gol após aproveitar um ótimo passe de Bellingham e sentando Jack Ervilha.

A homenagem veio em termos da sua celebração, imitando a celebração histórica que os portugueses inventaram no Santiago Bernabeu e que ele levou consigo para a Arábia. A torcida da casa foi à loucura e três minutos depois estava comemorando O segundo de Vinícius Foi um raio do brasileiro no início da partida.

Vinícius, Bellingham e Rodrygo conheci um avançado Barcelona defesa que era ouro para eles. No que foi um começo desastroso para Barcelona, de Madri os atacantes encontraram hectares de espaço para correr, onde provaram ser imbatíveis.