Visualização da câmera NICVIEW em www.nicview.net 2024 – Sistema de câmera web

Na indústria médica, a inovação muda continuamente a forma como experimentamos e interagimos com as instalações. Um desses desenvolvimentos é o NICVIEW 2, um sistema de câmera web de última geração projetado para fornecer uma visão aprofundada das unidades de terapia intensiva neonatal. Se você quiser saber mais sobre o processo de login do NICVIEW.net e como acessar o sistema de webcam, ficará feliz em saber que fornecemos essas informações aqui. Então, fique conosco até o final.

Qual é o login do Nicview.net?

O login do Nicview.net é um portal de vídeo com transmissão ao vivo. O serviço de transmissão ao vivo permite que os familiares assistam aos vídeos dos recém-nascidos internados. Para acessar este vídeo, uma senha forte deve ser digitada.

Os membros da família podem assistir ao vídeo usando o login Nicview.Net em qualquer gadget habilitado ou ativo na web. A tecnologia Nicview permite que quem está na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal veja o progresso de seus pacientes.

Em última análise, tudo isso é feito para facilitar o vínculo entre pais e bebês, bem como melhorar o cuidado e o afeto centrados na família. Ter o bebê por perto ajuda os pais a criarem vínculos quando eles não podem estar fisicamente presentes.

Requisito de login Nicview.net

Aqui estão alguns requisitos básicos que você precisa para fazer login no site da Nicview:

Local na rede Internet: www.nicview.net

Credenciais Nicview

Use a versão mais recente do navegador.

Um PC e smartphone, ou um tablet ou laptop, são necessários para o Nic View.

Internet rápida e confiável.

Como fazer login na conta Nicview em www.nicview.net

Para fazer login com sucesso no nicview.net, você deve seguir as etapas cuidadosamente.

Acesse o site da Nicview em www.nicview.net .

Clique no botão ENTRAR.

Agora, basta preencher suas credenciais e clicar no botão Login.

O que torna o Nicview excelente em relação aos outros?

Existem várias coisas que o tornam diferente, mas o que o torna diferente dos outros é mencionado a seguir:

#1. Apoiar ativamente o vínculo mãe-bebê

É benéfico para as mães terem acesso a conteúdos de vídeo a pedido quando estão separadas dos seus recém-nascidos. Enquanto mãe e bebê estão separados, o estímulo visual contribui para o processo de vínculo entre mães e bebês.

Também pode ajudar no fluxo do leite durante a extração do leite materno enquanto a mãe e o bebê estão separados. Na UTIN, os familiares poderão observar as rotinas do recém-nascido, o que facilitará sua transição para casa.

#2. Protegendo a privacidade

O aplicativo NICVIEW 2 é excepcionalmente fácil de usar e fornece transmissão ao vivo de alta qualidade usando um aplicativo padrão que pode ser baixado em qualquer dispositivo com conexão à Internet.

O acesso dos pais é protegido por senha para garantir que apenas seus próprios filhos possam visualizar a conta. A mesma privacidade é desfrutada pelos pais em casa e na escola, com criptografia ponta a ponta e autenticação SSL.

#3. Constrói confiança na UTIN

Possui um design limpo e fácil de usar, que permite que a equipe ligue/desligue o NICVIEW 2 e reposicione-o onde quiser, para que permaneçam sempre no controle do processo de atendimento. Os pais confiam e acreditam que a equipe da UTIN oferece os melhores cuidados aos seus recém-nascidos quando os veem recebendo cuidados excelentes.

#3. Apoio Emocional para Famílias

Na UTIN, o impacto emocional do bebê é significativo. Em tempos estressantes e incertos, o NICVIEW 2 oferece apoio emocional aos pais, proporcionando uma conexão visual constante.

#4. Maior envolvimento dos pais

O NICVIEW 2 facilita o envolvimento e o empoderamento dos pais, permitindo que os pais interajam virtualmente com seus bebês. Consequentemente, o vínculo entre pais e filhos pode ser impactado positivamente e o desenvolvimento infantil pode ser melhorado.

#5. Oportunidades educacionais

O objetivo é educar os pais sobre os procedimentos e intervenções médicas de seus bebês por meio do NICVIEW. Pode ajudar a aumentar a conscientização sobre o ambiente da UTIN e levar a uma melhor tomada de decisões.

#6. Facilitação do cuidado centrado na família

No modelo de cuidado centrado na família, as famílias são enfatizadas como partes integrantes do processo de saúde. O NICVIEW 2 melhora a experiência de cuidados tanto para as famílias como para os prestadores de cuidados de saúde, promovendo a comunicação e a colaboração abertas.

#7. Acessibilidade Remota

A distância entre a UTIN e as famílias pode representar uma situação desafiadora para as famílias com bebês na unidade. Agora é possível que familiares remotos se envolvam no cuidado de seus recém-nascidos, independentemente de onde estejam, usando o NICVIEW 2.

Quais são os principais recursos do NICVIEW 2?

Como já mencionamos, alguns dos benefícios de usar o Nicview 2 estão na seção acima. Portanto, agora vamos verificar alguns outros recursos importantes que ele oferece a você:

#1. Portal de login seguro

Com o NICVIEW, apenas indivíduos autorizados podem visualizar transmissões de vídeo ao vivo, garantindo maior segurança. Os usuários são obrigados a autenticar sua identidade para acessar o portal de login seguro do https://www.nicview.net.

#2. Interface amigável

Há um foco na simplicidade no design da interface do usuário do NICVIEW 2. Os usuários podem interagir perfeitamente com recursos adicionais e acessar transmissões de vídeo ao vivo, bem como revisar filmagens anteriores, por meio da navegação intuitiva da plataforma.

#3. Feeds de vídeo ao vivo

Como o nome indica, o NICVIEW 2 fornece imagens de vídeo em tempo real de bebês na unidade de terapia intensiva neonatal. Num período desafiador, esse recurso proporciona aos pais tranquilidade e uma sensação de conexão enquanto observam as atividades diárias do bebê.

#4. Compatibilidade com vários dispositivos

Com o NICVIEW 2, você pode interagir com a tecnologia em vários dispositivos, independentemente do dispositivo que você usa. Além de se adaptar a diferentes tamanhos de tela, o sistema otimiza a experiência do usuário independente do acesso ser por computador, tablet ou smartphone.

#5. Comunicação bidirecional

Com o NICVIEW 2, você pode observar e se comunicar de duas maneiras. Promove um ambiente colaborativo e de apoio através da interação com profissionais de saúde, fazendo perguntas e recebendo atualizações sobre o progresso de uma criança.

