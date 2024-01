Vítima de Jeffrey Epstein disse para citar Alan Dershowitz para vender livro, novos e-mails revelados

Jeffrey Epstein vítima Virgínia Giuffre foi dito para pintar um advogado famoso Alan Dershowitz como uma pedófila para tornar um livro sobre suas alegações de abuso sexual mais atraente para os editores… de acordo com documentos judiciais recentemente abertos.

Os documentos, obtidos pelo TMZ, incluem correspondência por e-mail entre Giuffre e um jornalista do Reino Unido Sharon Churcher de maio de 2011 … Giuffre está dizendo a Churcher que encontrou um ghostwriter para escrever sua história e diz: “Eu queria colocar os nomes desses idiotas, opa, eu quis dizer, pedófilos, para os quais JE me enviou. “

Churcher acrescentou … “Todos nós suspeitamos que Alan é um pedófilo e, embora não haja provas disso, você provavelmente o conheceu quando ele estava saindo com JE.”

Advogados do associado próximo de Esptein Ghislaine Maxwell – que Guiffre está processando – alega que Giuffre só adicionou Dershowitz ao seu manuscrito depois daquela troca com Churcher… mas, mesmo assim, Giuffre não alegou que ela fez sexo com ele, e apenas se referiu a Dershowitz como conhecido de negócios de Epstein.