VITÓRIA! Nubank anuncia grande conquista e emite comunicado urgente

O Nubank celebrou recentemente a aprovação concedida pela Superintendência Financeira da Colômbia (SFC), que autoriza a fintech a operar como uma empresa financeira no país. Essa conquista representa um avanço notável para a instituição, proporcionando oportunidades significativas para a ampliação de seus serviços no dinâmico mercado colombiano.

A autorização da SFC não apenas consolida a presença do Nubank no setor financeiro colombiano, mas também serve como um marco estratégico, permitindo à fintech explorar novas vertentes em seu portfólio de produtos e serviços na região. Essa decisão reforça a posição da empresa como uma inovadora e influente participante no cenário financeiro da América Latina.

Marcela Torres, líder de operações do Nu Colômbia, expressou a importância estratégica dessa conquista, destacando que a obtenção dessa licença é um passo fundamental na jornada da empresa no país. A Cuenta Nu, cujo lançamento é agora viabilizado, representa apenas o início de uma expansão contínua do portfólio de produtos, visando atender às necessidades financeiras diversificadas da população colombiana.

Nubank reforça sua presença na América Latina

Desde o seu ingresso no cenário financeiro colombiano em 2021, o Nubank tem demonstrado um compromisso sólido com a região, investindo aproximadamente US$ 450 milhões em suas operações na Colômbia. Encerrando o terceiro trimestre do ano passado, a fintech já contava com mais de 800 mil clientes no país, consolidando sua posição como uma das instituições financeiras de maior destaque.

No México, o Nubank registrou um crescimento em sua base de clientes, alcançando a marca de 4,3 milhões. Esse aumento foi impulsionado pelo lançamento e expansão da Cuenta Nu, uma iniciativa que busca proporcionar uma experiência diferenciada na área bancária no país.

A injeção de capital e o contínuo crescimento do número de clientes são indicativos das estratégias empreendidas pelo Nubank na América Latina. A fintech tem se destacado por oferecer serviços financeiros que atendam a demanda por soluções práticas e acessíveis na região.

Banco digital do ano em 2023



Você também pode gostar:

Em novembro do ano passado o Nubank celebrou mais uma vitória ao ser reconhecido como o Banco Digital do Ano de 2023 pela renomada LatinFinance. Esta é a terceira vez consecutiva que a instituição financeira recebe o prêmio

Com operações em três países e uma base de clientes que ultrapassa a marca de 90 milhões, o Nubank destacou-se mais uma vez pelo seu desempenho ao longo do ano passado. A conquista do prêmio reflete não apenas os números expressivos da fintech, mas também seu compromisso contínuo em proporcionar soluções financeiras para seus clientes.

“É uma honra ver o impacto do trabalho de milhares de Nubankers reconhecido em premiações como esta. Em 2023, atingimos crescimento recorde e diversificamos ainda mais nosso portfólio de produtos no Brasil, com foco em crédito, alta renda e expansão internacional. Nosso foco sempre foi no longo prazo, colocando o interesse do cliente como prioridade. Ao combinar esse objetivo claro com uma operação eficiente e de baixo custo, temos atingido resultados cada vez melhores para expandir cada vez mais”, disse David Vélez, fundador e CEO do Nubank.

A LatinFinance, ao conceder o prêmio, reconheceu os resultados positivos obtidos pelo Nubank ao longo de 2023. É possível obter mais informações sobre o banco digital e sua presença na América Latina nos canais oficiais do Nubank.